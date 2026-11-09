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Cultura

Paul McCartney entra para a lista dos músicos mais ricos do mundo, com fortuna de R$ 7 bilhões

Ex-Beatle fica atrás apenas de Jay-Z e Taylor Swift no ranking da Forbes

Por Pedro Godoy 9 nov 2026, 18h26 | Atualizado em 9 nov 2026, 18h26
Paul McCartney em 2024
Paul McCartney  (Jim Dyson/Getty Images)
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O lendário ex-Beatle Paul McCartney entrou para o grupo dos músicos mais ricos do mundo. De acordo com a Forbes, sua fortuna é estimada em 1,4 bilhão de dólares (cerca de 7,5 bilhões de reais, na cotação atual).

O patrimônio coloca o cantor atrás apenas de Jay-Z, avaliado em 2,8 bilhões de dólares (aproximadamente 15 bilhões de reais), e Taylor Swift, com 2 bilhões de dólares (cerca de 10,7 bilhões de reais).

Segundo a revista, uma parcela significativa da riqueza de McCartney vem da MLP Communications, editora musical fundada por ele em 1969, responsável pela administração de seu catálogo e dos direitos autorais de outros artistas. O músico também recebe 25% dos ganhos relacionados ao streaming, ao merchandising e à venda de discos de vinil dos Beatles.

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Outra fonte de renda são os direitos autorais das composições da banda. Após lutar judicialmente por esses direitos durante as últimas duas décadas, McCartney passou a receber cerca de 10 milhões de dólares por ano, o que representa pelo menos 200 milhões de dólares no período.

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A fortuna também é resultado de décadas de turnês mundiais, incluindo a Got Back, que somou 79 apresentações entre 2022 e 2025. O patrimônio do artista inclui ainda imóveis espalhados pelo mundo e uma coleção de obras de arte com pinturas de Magritte e Picasso.

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Aos 83 anos, McCartney segue ativo na música. Em maio passado, lançou seu 20º álbum solo, The Boys of Dungeon Lane

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