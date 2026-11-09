Paul McCartney entra para a lista dos músicos mais ricos do mundo, com fortuna de R$ 7 bilhões
Ex-Beatle fica atrás apenas de Jay-Z e Taylor Swift no ranking da Forbes
O lendário ex-Beatle Paul McCartney entrou para o grupo dos músicos mais ricos do mundo. De acordo com a Forbes, sua fortuna é estimada em 1,4 bilhão de dólares (cerca de 7,5 bilhões de reais, na cotação atual).
O patrimônio coloca o cantor atrás apenas de Jay-Z, avaliado em 2,8 bilhões de dólares (aproximadamente 15 bilhões de reais), e Taylor Swift, com 2 bilhões de dólares (cerca de 10,7 bilhões de reais).
Segundo a revista, uma parcela significativa da riqueza de McCartney vem da MLP Communications, editora musical fundada por ele em 1969, responsável pela administração de seu catálogo e dos direitos autorais de outros artistas. O músico também recebe 25% dos ganhos relacionados ao streaming, ao merchandising e à venda de discos de vinil dos Beatles.
Outra fonte de renda são os direitos autorais das composições da banda. Após lutar judicialmente por esses direitos durante as últimas duas décadas, McCartney passou a receber cerca de 10 milhões de dólares por ano, o que representa pelo menos 200 milhões de dólares no período.
A fortuna também é resultado de décadas de turnês mundiais, incluindo a Got Back, que somou 79 apresentações entre 2022 e 2025. O patrimônio do artista inclui ainda imóveis espalhados pelo mundo e uma coleção de obras de arte com pinturas de Magritte e Picasso.
Aos 83 anos, McCartney segue ativo na música. Em maio passado, lançou seu 20º álbum solo, The Boys of Dungeon Lane.