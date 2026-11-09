Paul McCartney é o mais novo músico bilionário; apenas 3 artistas atingiram marca
Ex-Beatle reuniu fortuna de R$ 7,5 bilhões
Paul McCartney entrou para o seleto clube dos bilionários. Aos 84 anos, o ex-Beatle angariou uma fortuna de R$ 7,5 bilhões, de acordo com informações divulgadas pela revista americana Forbes nesta segunda-feira, 9. O artista é apenas o terceiro músico a atingir tal meta, ficando atrás de Taylor Swift e Jay-Z, cujos patrimônios atingem R$ 10,7 bilhões e R$ 15 milhões, respectivamente.
Grande parte da fortuna de McCartney é derivada da MLP Communications, a empresa fundada por ele em 1969 e que administra o célebre catálogo do artista. A Forbes destaca que a MLP passou a adquirir catálogos de artistas de destaque, como Buddy Holly, e trilhas sonoras da Broadway, o que contribuiu ainda mais para a ampliação de sua riqueza.
A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente