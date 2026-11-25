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Em sua despedida como Professor Xavier em Vingadores: Doutor Destino, Patrick Stewart receberá homenagem póstuma da Marvel. Diretores e Kevin Feige relembram a força e a emoção do ator nas filmagens, incluindo uma cena marcante com Ian McKellen. Saiba mais sobre o tributo.

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Com estreia prevista para 18 de dezembro, o filme Vingadores: Doutor Destino irá homenagear o astro Patrick Stewart, que morreu em 28 de outubro, aos 86 anos, após enfrentar uma longa jornada contra a doença de Alzheimer e a demência corporal de Lewy.

A Marvel revelou que pretende incluir uma menção ao ator no longa. “Já faz tempo que terminamos as filmagens desse filme, e ele fez um trabalho incrível para nós. Agora estamos pensando em como podemos criar algo que honre e respeite nosso amigo”, disse o presidente do estúdio, Kevin Feige, em entrevista à Entertainment Weekly. Na produção, Stewart volta a interpretar o clássico Professor Xavier pela última vez.

Um dos diretores do filme, Anthony Russo, relembrou recentemente as dificuldades de saúde que Stewart vinha enfrentando durante as filmagens: “Estava claro que ele enfrentava problemas de saúde, e ele trabalhou muito para entregar uma atuação e uma presença”, explicou.

O irmão de Anthony, Joe Russo, também destacou a importância do personagem de Stewart na produção. “De muitas maneiras, Xavier é a consciência do filme”, afirmou. “Ele tem uma cena linda com Ian McKellen, que interpreta seu melhor amigo, Magneto. É uma cena muito emocionante sobre perdão e acho que ressoa bastante após sua morte”, completou.

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O astro britânico morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 28 de outubro deste ano. A família revelou que ele possuía doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy. Na última quinta-feira, 19 de novembro, o Instituto Médico Legal de Los Angeles confirmou oficialmente Alzheimer, demência por corpos de Lewy e parada cardiorrespiratória.

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