Patrícia Poeta troca estúdio da Globo por festa junina para edição especial do Encontro

Patrícia Poeta trocará os estúdios da Globo por uma festa junina nesta quarta-feira, 24, quando o Encontro será exibido ao vivo diretamente do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. A edição especial marca as celebrações do Dia de São João, uma das datas mais tradicionais do calendário cultural brasileiro, especialmente na região Nordeste.

Instalado em um dos principais polos de preservação e divulgação da cultura nordestina na capital paulista, o programa promete destacar elementos típicos das festividades juninas, como a quadrilha, a música regional e as histórias afetivas ligadas à comemoração. A proposta é aproximar o público das tradições que movimentam cidades de todo o país nesta época do ano.

Entre os convidados da apresentadora estarão Beatriz Reis, Dani Calabresa, Ludmila Anjos e Tiago Abravanel. Além de relembrarem experiências pessoais relacionadas ao São João, os participantes também comentarão a expectativa para a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo 2026, disputada a partir das 19h desta quarta — o jogo será exibido ao vivo na Globo. O embalo musical ficará a cargo do trio pé de serra do CTN, responsável por levar ao programa o repertório típico das festas juninas.

A edição ainda contará com entradas ao vivo de diferentes pontos do Brasil e do exterior. O ator Samuel de Assis participará diretamente de Aracaju, em Sergipe, mostrando a movimentação das celebrações locais e o clima entre os torcedores para o confronto da Seleção Brasileira. Já um jornalista esportivo trará informações dos Estados Unidos sobre a preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti para mais um compromisso no Mundial.

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