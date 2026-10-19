Patrícia Poeta se emociona com homenagem do filho pelos seus 50 anos

Completando 50 anos nesta segunda-feira, 19, a apresentadora Patrícia Poeta foi surpreendida pelo filho durante a edição diária do Encontro. Patrícia havia acabado de iniciar a apresentação do programa matinal da TV Globo quando foi interrompida pela produção, que chamou Felipe Poeta para o palco.

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O jovem de 24 anos invadiu a gravação, que acontecia em Paraty, e levou um buquê de flores para a mãe, que se surpreendeu. “Eu não acredito! Você me pegou, seu danadinho”, disse Patrícia, explicando que Felipe fez toda uma simulação para levar a surpresa adiante.

“Ele me mandou mensagem (perguntando): ‘Mãe, você já chegou em São Paulo?’. Não, meu filho, vou fazer o programa (em Paraty). ‘Ai, mãe, desculpa. É que eu estou em Salvador'”, teria dito o herdeiro de Patrícia, horas antes da homenagem.

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