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Cultura

Patrícia Poeta se emociona com homenagem do filho pelos seus 50 anos

Apresentadora completa 50 anos nesta segunda-feira, 19

Por Flávio Monteiro 19 out 2026, 15h21
Patrícia Poeta no 'Encontro', programa na Globo
Patrícia Poeta no 'Encontro', (Reprodução/TV Globo)
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Patrícia Poeta se emociona com homenagem do filho pelos seus 50 anos Priorize VEJA no Google

Completando 50 anos nesta segunda-feira, 19, a apresentadora Patrícia Poeta foi surpreendida pelo filho durante a edição diária do Encontro. Patrícia havia acabado de iniciar a apresentação do programa matinal da TV Globo quando foi interrompida pela produção, que chamou Felipe Poeta para o palco.

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O jovem de 24 anos invadiu a gravação, que acontecia em Paraty, e levou um buquê de flores para a mãe, que se surpreendeu. “Eu não acredito! Você me pegou, seu danadinho”, disse Patrícia, explicando que Felipe fez toda uma simulação para levar a surpresa adiante.

“Ele me mandou mensagem (perguntando): ‘Mãe, você já chegou em São Paulo?’. Não, meu filho, vou fazer o programa (em Paraty). ‘Ai, mãe, desculpa. É que eu estou em Salvador'”, teria dito o herdeiro de Patrícia, horas antes da homenagem.

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