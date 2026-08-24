Patricia Abravanel vence a Globo durante nove minutos no Ibope

Patricia Abravanel levou o Programa Silvio Santos à liderança de audiência em São Paulo neste domingo, 23, durante nove minutos não consecutivos. No período, o dominical do SBT superou a programação da Globo, que exibia os melhores momentos do show Equilibrivm Tour, da cantora Anitta. No balanço de todo o horário, entretanto, o programa terminou na vice-liderança isolada nas duas principais capitais do país, segundo dados divulgados pela emissora da família Abravanel.

Na Grande São Paulo, o programa registrou 7,10 pontos de média, com pico de 8,7 pontos e 13% de participação entre 19h09 e 0h06. Foi o melhor resultado da atração no semestre e a segunda maior média alcançada neste ano, ainda de acordo com os números informados pelo SBT. O desempenho representou vantagem de 51% sobre a Record, que marcou 4,70 pontos no mesmo intervalo com futebol pelo Brasileirão, Domingo Espetacular e Esporte Record.

O resultado também foi expressivo nos confrontos diretos. Entre 20h31 e 23h01, o Programa Silvio Santos marcou 7,92 pontos contra 4,91 do Domingo Espetacular. Mais tarde, diante do Esporte Record, das 23h01 à 0h06, a vantagem chegou a 215%: 6,52 pontos contra 2,07. No Rio de Janeiro, Patricia obteve 6,47 pontos de média, 8,1 de pico e 12% de share, quase o dobro do índice da Record.

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A força do SBT no domingo também apareceu mais cedo, com o Domingo Legal. Comandado por Celso Portiolli, o programa manteve a vice-liderança durante toda a sua faixa em São Paulo, das 11h19 às 18h28. A atração registrou 5,55 pontos de média, pico de 7,21 e 12% de share, superando sucessivamente atrações da Record, incluindo A Turma do Pica-Pau, Todo Mundo Odeia o Chris, Cine Maior, Acerte ou Caia!, Aquecimento Futebol e o jogo entre Chapecoense e São Paulo.

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No Rio, o Domingo Legal marcou 4,95 pontos de média, com pico de 7,0 e 10% de share, abrindo vantagem de 16% sobre a Record. O principal destaque ocorreu no confronto com o Cine Maior, entre 13h43 e 15h28: foram 5,87 pontos para o SBT, contra um resultado 55% inferior da concorrente. Os números reforçam o peso da programação dominical da emissora na disputa pela audiência aberta.

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