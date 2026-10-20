Patrícia Abravanel recebe apoio em meio a rumores de crise no casamento

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Patrícia Abravanel viaja à Itália com a família e reascende rumores de crise no casamento com Fábio Faria ao aparecer sem aliança. Ela destacou a importância dos filhos e da mãe em sua vida, recebendo mensagens de apoio. A ausência de Fábio nos registros e fotos dele em boates intensificam as especulações.

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Patrícia Abravanel voltou a movimentar as redes sociais em meio aos rumores de crise no casamento com Fábio Faria. Durante uma viagem à Itália com os três filhos e a mãe, Íris Abravanel, a apresentadora compartilhou registros dos passeios em família e chamou a atenção dos seguidores ao aparecer sem aliança. A publicação também rendeu mensagens de apoio à filha de Silvio Santos, com comentários de fãs como “Estamos com você”.

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Na legenda, Patrícia destacou a importância da família em sua vida. “O mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força, a maior e melhor responsabilidade que Deus me confiou”, escreveu. Ela também se declarou à mãe e aos filhos, Pedro, Jane e Senor, com quem aproveitou passeios por cidades históricas, experiências gastronômicas e atividades culturais.

Sem comentar as especulações sobre o casamento, a apresentadora recebeu manifestações de carinho de amigos e fãs. Andrea Garcia, mulher de Marcio Garcia, escreveu: “Seu todo aí com você”. Outras personalidades também reagiram à publicação com emojis de coração e oração, entre elas Ticiane Pinheiro, Isabella Fiorentino e Rebeca Abravanel, uma das irmãs de Patrícia.

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Fábio Faria não aparece nos registros recentes da apresentadora. A ausência do ex-ministro das Comunicações ganhou ainda mais atenção após a publicação em uma revista de imagens em que ele aparece em boates ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro. A falta de registros do casal e o fato de Patrícia ter sido vista sem aliança em outras ocasiões alimentaram as especulações sobre o relacionamento. Até o momento, porém, não há confirmação pública de separação, e os dois não se pronunciaram sobre os rumores. Juntos desde 2013, Patrícia e Fábio são pais de três filhos.