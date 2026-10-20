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Cultura

Patrícia Abravanel recebe apoio em meio a rumores de crise no casamento

Casada com Fábio Faria, apresentadora apareceu sem aliança em registros feitos na Itália

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h05 | Atualizado em 20 out 2026, 11h03
Uma mulher de cabelos castanhos longos e um homem barbudo, ambos sorrindo, posam para a foto. Ela veste um top de lantejoulas douradas e ele um terno preto com gravata borboleta. O fundo é escuro com luzes bokeh douradas e brancas
Patrícia Abravanel com o marido, Fábio Faria (Instagram/Reprodução)
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Patrícia Abravanel recebe apoio em meio a rumores de crise no casamento Priorize VEJA no Google

Patrícia Abravanel voltou a movimentar as redes sociais em meio aos rumores de crise no casamento com Fábio Faria. Durante uma viagem à Itália com os três filhos e a mãe, Íris Abravanel, a apresentadora compartilhou registros dos passeios em família e chamou a atenção dos seguidores ao aparecer sem aliança. A publicação também rendeu mensagens de apoio à filha de Silvio Santos, com comentários de fãs como “Estamos com você”.

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Na legenda, Patrícia destacou a importância da família em sua vida. “O mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força, a maior e melhor responsabilidade que Deus me confiou”, escreveu. Ela também se declarou à mãe e aos filhos, Pedro, Jane e Senor, com quem aproveitou passeios por cidades históricas, experiências gastronômicas e atividades culturais.

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Sem comentar as especulações sobre o casamento, a apresentadora recebeu manifestações de carinho de amigos e fãs. Andrea Garcia, mulher de Marcio Garcia, escreveu: “Seu todo aí com você”. Outras personalidades também reagiram à publicação com emojis de coração e oração, entre elas Ticiane Pinheiro, Isabella Fiorentino e Rebeca Abravanel, uma das irmãs de Patrícia.

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Fábio Faria não aparece nos registros recentes da apresentadora. A ausência do ex-ministro das Comunicações ganhou ainda mais atenção após a publicação em uma revista de imagens em que ele aparece em boates ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro. A falta de registros do casal e o fato de Patrícia ter sido vista sem aliança em outras ocasiões alimentaram as especulações sobre o relacionamento. Até o momento, porém, não há confirmação pública de separação, e os dois não se pronunciaram sobre os rumores. Juntos desde 2013, Patrícia e Fábio são pais de três filhos.

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