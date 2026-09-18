Pascoal castiga Dumi: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 18/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 151 – sexta-feira, 18
Teresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes. Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede. Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora. Jendal chega a Portugal.