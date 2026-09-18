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Cultura

Pascoal castiga Dumi: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 18/09

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 06h00
Homem negro de dreadlocks, com expressão séria, usando um colar volumoso de contas escuras e uma gola alta, sob luz vermelha intensa. Ele veste uma roupa vermelha e tem brincos de argola. O fundo é desfocado, com tons de laranja e marrom
Dumi, de "A Nobreza Do Amor". (Reprodução/TV Globo)
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Capítulo 151  – sexta-feira, 18

Teresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes. Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede. Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora. Jendal chega a Portugal. 

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