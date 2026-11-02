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Cultura

Participante passa mal e desmaia durante quadro do ‘Domingo Legal’

Situação aconteceu durante exibição da atração 'Comprar é Bom, Levar é Melhor' e mobilizou equipe de paramédicos na emissora

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 13h48
Mulher de jaleco branco e estetoscópio no pescoço atende um manequim deitado no chão, enquanto outra mulher de camiseta preta e jeans observa. Ao fundo, carrinhos de compras azuis e um homem de camiseta preta com símbolo de emergência.
A participante Schauane recebendo atendimento médico no 'Domingo Legal' (X (antigo Twitter)/Reprodução)
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Neste domingo, 1º de novembro, uma participante passou mal e desmaiou durante uma disputa do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, no Domingo Legal, programa exibido pelo SBT.

A jogadora Schauane precisou de atendimentos médicos após perder os sentidos enquanto corria na dinâmica que acontece dentro de uma loja de departamento. A situação acabou paralisando o restante da competição para receber os socorristas na emissora. O parceiro de prova da participante, Saymon, comentou o ocorrido no programa: “Percebi que a Schauane, desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado”.

Após ser avaliada pela equipe de paramédicos, Schauane foi liberada para retornar às gravações e explicou que o desmaio foi resultado de estresse e esforço físico intenso, que levaram a um mal-estar súbito. “Foi muita adrenalina, muita emoção, sabe?”, disse ela.

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