Participante passa mal e desmaia durante quadro do ‘Domingo Legal’

Neste domingo, 1º de novembro, uma participante passou mal e desmaiou durante uma disputa do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, no Domingo Legal, programa exibido pelo SBT.

A jogadora Schauane precisou de atendimentos médicos após perder os sentidos enquanto corria na dinâmica que acontece dentro de uma loja de departamento. A situação acabou paralisando o restante da competição para receber os socorristas na emissora. O parceiro de prova da participante, Saymon, comentou o ocorrido no programa: “Percebi que a Schauane, desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado”.

Após ser avaliada pela equipe de paramédicos, Schauane foi liberada para retornar às gravações e explicou que o desmaio foi resultado de estresse e esforço físico intenso, que levaram a um mal-estar súbito. “Foi muita adrenalina, muita emoção, sabe?”, disse ela.

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