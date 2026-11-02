Participante passa mal e desmaia durante quadro do ‘Domingo Legal’
Situação aconteceu durante exibição da atração 'Comprar é Bom, Levar é Melhor' e mobilizou equipe de paramédicos na emissora
Neste domingo, 1º de novembro, uma participante passou mal e desmaiou durante uma disputa do quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, no Domingo Legal, programa exibido pelo SBT.
A jogadora Schauane precisou de atendimentos médicos após perder os sentidos enquanto corria na dinâmica que acontece dentro de uma loja de departamento. A situação acabou paralisando o restante da competição para receber os socorristas na emissora. O parceiro de prova da participante, Saymon, comentou o ocorrido no programa: “Percebi que a Schauane, desmaiou. Nossa, fiquei muito preocupado”.
Após ser avaliada pela equipe de paramédicos, Schauane foi liberada para retornar às gravações e explicou que o desmaio foi resultado de estresse e esforço físico intenso, que levaram a um mal-estar súbito. “Foi muita adrenalina, muita emoção, sabe?”, disse ela.
Não vai ter pressão baixa que pare essa família! #DomingoLegal https://t.co/cVALeQp5lDSiga
— Domingo Legal (@Domingo_Legal) November 1, 2026
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