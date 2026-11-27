O participante Léo Santos foi eliminado no oitavo episódio do reality MasterChef Profissionais, que foi ao ar nesta terça-feira, 24. Após deixar a competição, o cozinheiro foi às redes sociais para explicar que mudou de comportamento no programa da Band depois de ter sido vítima de racismo durante sua participação na quarta temporada da atração, em 2017.

O competidor foi eliminado após preparar um bife a rolê, que não agradou aos jurados. “Parece um carvão”, detonou Erick Jacquin ao observar a receita. Helena Rizzo também criticou o prato: “Está muito duro e seco”. Mesmo diante das avaliações negativas, Léo afirmou não se arrepender da escolha, por ser um prato com valor afetivo para ele.

Nas redes sociais, o cozinheiro revelou o motivo de ter adotado uma postura diferente nesta edição. Segundo postagens feitas no X (antigo Twitter), a decisão foi motivada pelo receio de sofrer ataques como os de 2017, quando participou do MasterChef pela primeira vez.

“Vocês, telespectadores do MasterChef, adoram aplaudir gente branca. Quando uma pessoa preta se comporta como uma pessoa branca, vocês crucificam. E eu não queria ser crucificado mais uma vez, então preferi agir com profissionalismo e respeitar o que o chef estava pedindo. E faria isso mais um milhão de vezes”, escreveu.

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Léo também comparou a própria trajetória no programa com a de João Lima, participante da primeira temporada da edição Profissionais que protagonizou discussões ao contrariar as orientações da jurada Paola Carosella. “Esse papinho de vocês de que eu deveria ter feito diferente do que o chef falou só colaria se eu fosse branco, porque quando o participante do reality show é preto e bate de frente para fazer o que é certo e ainda acerta, vocês crucificam”, afirmou.

Apesar da eliminação, o chef não descarta voltar à disputa. Ao responder a uma seguidora que especulava sobre uma possível repescagem, deixou a porta aberta: “Imagina se eu volto, tem gente que vai ficar chocada”.

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Esse papinho de vcs de que eu deveria ter feito diferente do q o chef falou só colaria se eu fosse branco, pq quando o participante do reality show é preto, e bate de frente pra fazer o q é certo e ainda ACERTA, vcs crucificam. https://t.co/eF1OoAAdW2 — leozinho (@Leomchef) November 26, 2026

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