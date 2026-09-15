Participante de novo reality de Claudia Raia revela mudança radical

Participante do reality Sua mãe te conhece?, novo programa apresentado por Claudia Raia, a modelo Rafaela Marques, de 23 anos, compartilhou transformações após participar do programa. Na atração da Netflix, Rafaela ficou confinada sob os olhos remotos da mãe, Cassia, participando de provas que buscavam revelar a sintonia entre mães e filhos.

“Amei participar, e foi a maior loucura que já fiz na vida. Minha mãe estava envolvida e não fazia ideia de como ia ser essa dinâmica. Minha mãe nunca esteve em um set, e não gosta de foto e muito menos de vídeo. Tudo era surpresa. Confesso que em vários momentos fiquei com medo e frio na barriga, mas tudo valeu a pena. Sinto que aprendi muitas coisas neste período, principalmente a olhar mais para a relação de uma mãe com seu filho”, afirma.

Na atração recém-lançada, a modelo e a mãe acabaram sendo eliminadas e deixaram a competição na primeira etapa. “Aprendi a lidar com a quebra de expectativa, afinal fui a primeira a ser eliminada. Além de diversos aprendizados, o que mais me agregou, disparado, foi a melhora na relação com a minha mãe. Esse realmente é o maior prêmio que poderia ter”.

Nascida em São Paulo, Rafaela trabalha como modelo profissional desde 2023, após ter sido descoberta pelas redes sociais. Atuando no mercado publicitário, é representada pela agência de supermodelos JOY Management. Além da carreira como modelo, a jovem é atriz, estuda teatro desde os 8 anos de idade, e tem formação em balé clássico e dança contemporânea. Rafaela ainda cursa Publicidade e Propaganda, canta, toca violão, e pratica Muai Thay, Yoga e musculação.

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