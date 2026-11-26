Considerado um dos cartões-postais mais conhecidos do Rio de Janeiro, o Parque Bondinho Pão de Açúcar é o cenário da exposição Terra Viva Biomas Brasileiros, que proporciona ao público uma viagem pela Amazônia, pelo Cerrado e pela Mata Atlântica.

Essa é a primeira experiência imersiva no espaço, inaugurando a modalidade no local.

A iniciativa conta com o trabalho da Atypique, agência interdisciplinar liderada pela diretora criativa Isabela Rozental, responsável pelo branding e projeto expográfico dos espaços de entrada e pré-show da atração, localizada na Casa MAG Bondinho, no Morro da Urca.

“Muito além de olhar, uma exposição imersiva é vivida, sentida. A tecnologia permite estar dentro da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e entender os biomas de um jeito muito mais próximo. O nosso papel foi preparar essa chegada, e ela começa antes da visita”, explica Isabela.

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“A marca foi pensada tanto pro espaço físico quanto pro primeiro contato, no digital, para despertar curiosidade, desejo e vontade de fazer parte dessa experiência. Na entrada, a cenografia continua esse convite e prepara o olhar ainda do lado de fora. Lá dentro, a arquitetura foi pensada para acolher tudo isso, pra pessoa poder se entregar inteira à experiência”, completa.