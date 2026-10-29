Paris Hilton rebate acusações de narcisismo por fantasia com a filha
Empresária foi criticada por escolher ser a princesa Bela enquanto a filha apareceu como personagem secundária
Paris Hilton, 45, virou alvo de críticas após divulgar fotos de sua família fantasiada de personagens de A Bela e a Fera para o Halloween. A empresária escolheu interpretar a protagonista da animação da Disney, com um vestido amarelo volumoso, enquanto a filha, London, 2, apareceu como a xícara Zip. O marido, Carter Reum, se vestiu de Fera, e o filho Phoenix, 3, de Lumière, o castiçal. A escolha incomodou internautas, que acusaram a socialite de querer roubar o protagonismo das próprias crianças. “Estranho você se colocar como princesa e transformar a criança em mero acessório, sinceramente”, escreveu um usuário. “Roubar os holofotes das crianças é o cúmulo do narcisismo”, criticou outro.
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Diante da repercussão, Paris decidiu se manifestar na quarta-feira, 28, e explicou que a fantasia da menina foi escolhida por ela mesma. “A Bela e a Fera é um dos filmes favoritos deles, e London disse que queria se fantasiar de Zip. Ela disse que era seu personagem favorito”, escreveu a empresária em um comentário no Instagram.