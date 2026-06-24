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Cultura

Filme Dark Horse, sobre Bolsonaro, recebe uma péssima notícia

Filme estrelado por Jim Caviezel é alvo de polêmicas em meio ao ano eleitoral e ao escândalo em torno de Daniel Vorcaro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h17 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h27
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em 'Dark Horse'
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em 'Dark Horse' (//Divulgação)
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A distribuidora Paris Filmes foi procurada pelos produtores de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro estrelada por Jim Caviezel, mas rejeitou a proposta de levar o filme aos cinemas. Até o momento, o filme tem a intenção de chegar ao circuito comercial ainda em 2026 e busca parceiras para tal.

Em comunicado, a Paris Filmes disse ser frequentemente procurada por produtoras nacionais e estrangeiras que buscam a avaliação de oportunidades de distribuição de diversos projetos. “Nesse contexto, a empresa foi contatada há um tempo para avaliar eventual interesse comercial na distribuição do filme Dark Horse. Após análise interna, a Paris Filmes decidiu não avançar com a distribuição do longa. A distribuidora esclarece que não há negociação em curso, compromisso firmado ou contrato de distribuição relacionado ao filme“, conclui o texto.

No passado, a Paris Filmes distribuiu outros filmes abraçados pela direita, como Som da Liberdade, sucesso de bilheteria que foi também protagonizado por Caviezel. Dark Horse, no entanto, encara resistência dentro do mercado nacional em meio ao ano eleitoral e ao escândalo em torno do banqueiro Daniel Vorcaro, que investiu ao menos 12 milhões de dólares (cerca de 62,72 milhões de reais) na produção, segundo Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência.

Em junho, o PT pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal (PF) investiguem a produção do filme. Em nota o partido justificou: “Uma obra lançada no auge do processo eleitoral, dedicada a exaltar Jair Bolsonaro e seu grupo político, não pode circular como se fosse apenas entretenimento quando há suspeitas de financiamento milionário, caixa dois, uso de recursos públicos e articulação internacional”.

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