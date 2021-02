Parece que foi ontem: 5 discos memoráveis que completam 20 anos em 2021

Parece que foi ontem, mas lá se vão vinte anos desde que álbuns marcantes do pop e do rock internacional foram lançados. A virada para o século XXI testemunhou o surgimento de novos grupos musicais, e o derradeiro fim de outros. O rock cru e de garagem dos Strokes tomou conta do mundo e o curioso Gorillaz, projeto musical de Damon Albarn, vocalista do Blur, ganhou seu primeiro álbum, apresentando ao mundo a primeira banda de rock formada apenas por desenhos animados.

Ao mesmo tempo em que novos e criativos projetos surgiam, o ocaso de Michael Jackson se materializava no álbum Invincible, o último lançamento de inéditas do Rei do Pop – que permaneceria imerso em suas bizarrias e pouco presente na música até morrer, em 2009. O ano de 2001 marcou também o atentado terrorista de 11 de setembro, que derrubou as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, reconfigurando a geopolítica mundial. A seguir confira cinco álbuns memoráveis de 2001, vinte anos depois:

Michael Jackson – Invincible

O derradeiro trabalho de Michael Jackson precisou de quatro anos para ficar pronto e custou a bagatela de 30 milhões de dólares, um dos mais caros álbuns já feitos na história. Embora o disco tenha estreado em primeiro lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos e também em outros dez países, não causou o mesmo impacto dos grandes trabalhos do artista. O disco foi um dos únicos de Jackson a não contar com uma turnê de divulgação, cancelada por causa dos atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova York.

The Strokes – Is This It

O rock cru e de garagem ressurgiu em roupagem moderninha em 2001, quando os Strokes lançaram Is This It, com hits como Last Nite, Someday e Hard to Explain. Depois desse lançamento, o cenário do rock mundial mudou, com o surgimento de diversas bandas indies apostando na mesma levada da banda de Nova York, com músicas sem firulas e muita distorção.

Alicia Keys – Songs in A Minor

Alicia Keys tinha apenas 20 anos quando lançou seu primeiro álbum, em 2001. O disco se tornou um marco na carreira da artista, alçando-a ao estrelato mundial. O trabalho contou com o hit Fallin, que lhe rendeu o Grammy de Canção do Ano. No disco, a cantora novaiorquina conseguiu realizar uma incrível mistura de R&B e hip-hop com música clássica tocada ao piano.

The White Stripes – White Blood Cells

O terceiro álbum de estúdio do duo White Stripes consolidou a banda como uma das mais inventivas do rock na virada do milênio, com hits como Fell in Love With a Girl, We’re Going to Be Friends e Hotel Yorba. Com Jack White nos vocais e guitarras e Meg White na bateria, a dupla entregava um som que era ao mesmo tempo simples e poderoso, também tributário do rock de garagem. Embora eles tenham se separado em 2011, a influência é até hoje sentida em outros duos, como Black Pumas e Royal Blood.

Gorillaz – Gorillaz

Em 2001, o mundo começava a se tornar totalmente digital e a internet se popularizava em todas as classes sociais. Nesse contexto, o britânico Damon Albarn, vocalista do Blur, imaginou como seria criar uma banda totalmente virtual, formada apenas por personagens de desenhos animados. Da ideia surgiu o Gorillaz. O projeto cresceu e eles inventaram um jeito de fazer shows ao vivo, projetando os desenhos em grandes telões no palco. Nada disso teria importância se a sonoridade da banda não fosse boa, com uma mistura de rock alternativo com hip hop. O álbum cravou sucessos como Clint Eastwood e 19-2000.

Capa do álbum de estreia da banda Gorillaz