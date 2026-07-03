Parceiro de composição de Marília Mendonça se opõe à cinebiografia: “Não quero aparecer”

Um dos principais parceiros de composição de Marília Mendonça (1996-2021), Juliano Tchula se manifestou nas redes sociais contra a cinebiografia do Prime Video sobre a rainha da sofrência intitulada Marília. A plataforma de streaming anunciou o elenco oficial na quinta-feira, 2, e João Guilherme foi revelado o intérprete de Tchula, enquanto Klara Castanho e Sophia Valverde vão viver as gêmeas Maiara e Maraisa, respectivamente, as melhores amigas da cantora.

Segundo o compositor, ele não autorizou o uso de sua imagem para a obra e quer só viver em paz. “Há dois anos, eu já tinha pedido para os meus advogados notificarem uma possível criação de um filme que eu não queria participar. E eles insistiram, continuaram com isso até hoje. Trouxeram isso aí à tona agora de novo. Meus advogados entraram em contato de novo para notificar eles que eu não quero aparecer. Eu não me importo com o roteiro do filme. Eu não importo como vou me retratar. Eu só quero viver o presente aqui com Jesus. O meu passado, eu não vivo mais no passado, eu estou vivendo aqui com a minha família.”, declarou ele.

O vídeo foi publicado após a esposa do compositor se manifestar na internet contra o filme que vai contra os desejos do marido. “Atacaram a minha esposa nas redes sociais, é por isso que eu estou aqui. Não é ela que fala por mim, ela me representa e eu que pedi para ela falar. Então, vocês estão se digladiando na internet, eu não estou nem aí para isso, sabe? Vocês estão brigando por alguém que vocês não conhecem”, explicou o compositor. “Eu não recebo mais direitos autorais. Eu não estou querendo dinheiro desse filme, eu tenho um direito meu de não aparecer no filme. Eu não quero que use minha imagem. O meu passado é para honra e glória de Deus. Eu não me importo com o que vocês vão pensar, mas eu tive que vir aqui esclarecer porque viralizou e é algo que eu nem queria. Eu só quero permanecer aqui feliz, vivendo minha vida com Jesus, vivendo com a minha família e eu desejo isso para vocês também.”, concluiu Tchula.

Juliano Tchula e Marília Mendonça compuseram centenas de canções juntos, como os hits Amante não tem lar, De quem é a culpa, A Flor E O Beija Flor, e tantos outros sucessos.

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Marília Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, quando estava a caminho de uma cidade em Minas Gerais para realizar um show. O avião particular se chocou na serra de Caratinga e matou outras quatro pessoas: o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Filme de Marília Mendonça

Em junho, o Prime Video anunciou que as filmagens de uma cinebiografia de Marília Mendonça começariam em julho. Olonga-metragem será estrelado pela atriz iniciante Marina Versos, descoberta pela produção após uma procura minuciosa.

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“A busca pela protagonista foi uma jornada ponderada e muito cuidadosa, porque temos a preocupação de honrar e preservar o legado da Marília. Encontrar a Marina Versos foi uma grata surpresa – uma cantora de Goiânia que nos impressionou pela potência vocal e por sua profunda identificação com a obra de Marília.”, diz Javiera Balmaceda, Head de Originais para a América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Amazon MGM Studios.

Marina Versos compartilha seu trabalho como cantora nas redes sociais e, até o momento, tem cerca de 3.400 seguidores no Instagram. No início de junho, ela postou fotos com o cabelo já descolorido, semelhante ao tom de loiro ao qual Marília aderia.