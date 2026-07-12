‘Parceiras no Crime’: série de ação mostra a força das mulheres 50+

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Em “Parceiras no Crime”, Judith (Hannah Waddingham), uma assassina profissional que se recusa a aposentar, se une à amiga Debbie (Octavia Spencer), uma dona de casa que descobre seu segredo. Juntas, elas embarcam em uma aventura cheia de perigos e comicidade, desafiando preconceitos sobre mulheres maduras em papéis de ação.

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Em um flerte casual com o jovem bartender de uma estação de esqui, Judith (Hannah Waddingham) é questionada sobre o que faz da vida. Sem titubear, responde que é contadora, uma das profissões mais entediantes do mundo. Não demora a ficar claro que a mulher de 50 e poucos anos está mentindo: depois de ficar com o rapaz, ela deixa o local pulando pela sacada com habilidade felina e segue para a potente Mercedes que a aguarda. Na cena de abertura da série de comédia e ação Parceiras no Crime, que chega ao Prime Video na quarta-­feira 15, a loira então revela ao espectador seu verdadeiro ofício: ela é uma assassina profissional — e, após realizar um trabalho na estação, reservou alguns minutos para desfrutar dos prazeres carnais.

A sequência, deveras comum em séries e filmes protagonizados por homens, como James Bond, é peculiar quando estrelada por uma mulher — tabu que vem mudando graças a produções como o premiado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), com cenas de lutas marciais protagonizadas pela atriz Michelle Yeoh, então com 60 anos; ou A Mãe (2023), filme da Netflix que ficou entre os mais vistos da plataforma graças a uma sarada Jennifer Lopez, com 53 anos à época, vivendo uma espiã implacável. Às mulheres maduras não falta destreza física para o gênero de ação. Judith, contudo, tem a missão dupla de superar preconceitos dentro e fora da tela.

Na trama, a assassina vem sendo empurrada pelos colegas de trabalho para a aposentadoria. O climão aumenta quando ela desobedece a ordens para proteger a melhor amiga, Debbie, papel de Octavia Spencer, 56. Acostumada a cuidar do marido, um político, e a participar de atividades prosaicas, como um clube do livro, Debbie se choca ao descobrir a verdadeira identidade da amiga de longa data — revelação que vem à tona quando a dona de casa corre perigo por causa de tramoias do cônjuge. A dupla, então, embarca em uma viagem de carro permeada por perigos e comicidade.

O flerte com o clássico Thelma & Louise, filme de 1991, no qual duas amigas fugitivas da lei dirigem por paisagens americanas, se mescla a sequências de ação elaboradas, com lutas físicas, tiroteios e perseguições. Nos bastidores, Hannah provou tenacidade ao dispensar dublês na maioria das cenas. “Era uma versão acrobática do Dança dos Famosos. Eu levava uma semana para aprender a coreografia, me machucando a ponto de quase desmaiar. Depois, filmávamos e, no dia seguinte, eu já começava a próxima”, relatou a atriz inglesa, famosa entre os fãs da série Ted Lasso. Experientes, sim — perigosas também.

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Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003