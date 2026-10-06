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Cultura

Paramount conclui aquisição da Warner Bros. e cria nova gigante do entretenimento

Fusão dos estúdios resultará na companhia Skydance, de David Ellison

Por Flávio Monteiro 6 out 2026, 12h24
David Ellison, presidente da Paramount, sorri e gesticula com as mãos unidas, vestindo terno escuro e camisa branca aberta, em um palco com telão azul exibindo seu nome e o logo da empresa. Uma plateia desfocada assiste ao evento
David Ellison, Presidente e CEO da Paramount Skydance (Noam Galai/Getty Images)
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Paramount conclui aquisição da Warner Bros. e cria nova gigante do entretenimento Priorize VEJA no Google

A Paramount concluiu a compra da Warner Bros. Discovery nesta terça-feira, 6, encerrando uma operação que se arrastou por meses. O negócio foi concluído por US$ 110 bilhões e irá resultar em uma nova companhia, a Skydance. A transação é considerada uma das mais importantes da história recente do entretenimento americano, uma vez que concentrará franquias renomadas, canais de televisão e serviços de streaming de dois dos maiores estúdios americanos nas mãos de David Ellison.

“Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria”, disse Ellison, que assumirá o posto de CEO da empresa, em comunicado. A aquisição integra uma estratégia de longo prazo da Skydance para competir com Netflix, Disney, Amazon e Apple em um mercado que se mostra muito competitivo.

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