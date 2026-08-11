Paramount ameaça ação drástica caso acordo com a Warner Bros. não seja aprovado

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A Paramount estuda uma mudança drástica caso o impasse judicial pela compra da Warner Bros. Discovery não se resolva até 1º de outubro. O CEO David Ellison propôs transferir a empresa de Hollywood para outro estado, como Tennessee, Texas ou Geórgia, visando economizar US$ 500 milhões em impostos anuais. Uma manobra ousada para preservar os 30 mil empregos e pressionar por um acordo.

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Diante do impasse judicial pela compra dos estúdios Warner Bros. Discovery, a Paramount possui uma carta na manga bastante ousada caso a disputa legal não seja resolvida até o dia 1º de outubro: deixar Hollywood e transferir a maior parte de seus empregos para outra região dos Estados Unidos. Segundo informações do site americano Puck divulgadas nesta terça-feira, o CEO da empresa David Ellison apresentou o plano a outros 12 integrantes da equipe durante uma reunião realizada na última quarta-feira, 5.

O empresário teria afirmado que ainda pretende manter a futura companhia resultante da fusão e os cerca de 30 mil postos de trabalho no sul da Califórnia, mas avisou que irá retirar a Paramount do estado se o procurador-geral Rob Bonta não aceitar negociar um acordo. A ameaça de Ellison permaneceria válida independentemente do resultado do julgamento, e locais como Tennessee, Texas e Geórgia foram levantados entre os possíveis destinos da empresa.

O CEO revelou ainda que a saída da Paramount da Califórnia pouparia cerca de US$ 500 milhões por ano em impostos e, por isso, desde o impasse, ele mantém conversas com diferentes governos estaduais em busca de incentivos econômicos para a possível mudança.

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