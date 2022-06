Para ira dos sertanejos, Anitta ‘faz história’ no Madame Tussauds de NY

Após seis meses de trabalho, a estátua de cera de Anitta foi inaugurada no museu Madame Tussauds em Nova York nesta quinta-feira, 2. A cantora agora integra uma lista de personalidades brasileiras que ganharam destaque mundialmente, como Ayrton Senna, Neymar Jr., Gisele Bündchen, Pelé, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, sendo a única artista musical a conquistar o feito. A realização da estrela do pop vem em meio a polêmica conhecida como “CPI dos sertanejos”, provocada por Zé Neto, da dupla com Cristiano, que mirou em críticas a Anitta por ter uma tatuagem íntima e supostamente usar dinheiro da Lei Rouanet, mas que acabou acertando na abertura de investigações de desvio de verba pública para bancar shows sertanejos pelo Brasil, incluindo ele mesmo e até Gusttavo Lima.

O museu, localizado na Times Square, realizou um evento reservado à imprensa com a estrela pop para revelar a obra que contou com 20 artistas para ficar pronta. “Tem todas as minhas tatuagens! Durante o processo, você pensa em desistir umas 20 vezes, porque você fica umas 12 horas parada na mesma posição, e com a mesma expressão”, declarou a estrela musical.

Anitta borrifou seu perfume na estátua e justificou: “Todo lugar que eu vou (sic) as pessoas falam que eu sou cheirosa, então trouxe meu perfume”. Questionada sobre a nova realização, a funkeira demonstrou gratidão. “Eu me sinto muito feliz, me sinto fazendo história. Acho que a gente só tem cinco brasileiros nesse museu. Três modelos maravilhosas, e eu sou a primeira cantora, a primeira pessoa da música do Brasil a estar aqui. Pra mim, representa muito! Eu sempre falei pra minha mãe que eu ia ser famosa, conhecida”, disse.

O Madame Tussauds explicou na cerimônia de inauguração que as personalidades que ganham uma estátua no museu são aquelas que tiveram um impacto significativo no mundo de alguma forma.

Confira a cerimônia de inauguração:

Hoje é um dia especial pra música brasileira (pelo menos no meu ponto de vista 😬) — Anitta (@Anitta) June 2, 2022