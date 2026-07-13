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Cultura

Para celebrar 90 anos, Clara Sverner lança novo álbum e faz recital no Rio

Capa do novo álbum de pianista é assinada pelo seu filho, Muti Randolph, artista visual brasileiro com sólida carreira internacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h26
Retrato de Clara Sverner, uma mulher idosa de cabelos castanhos, sentada em uma poltrona escura, vestindo camisa branca e blazer preto. Seu rosto sério é iluminado por um feixe de luz diagonal. Textos brancos CLARA SVERNER à esquerda e SCRIABIN PRELUDES AND POEMS à direita.
Prestes a completar 90 anos, a pianista Clara Sverner fará um recital no Rio de Janeiro em agosto e lançará um novo álbum em outubro (Divulgação/Divulgação)
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Prestes a completar 90 anos, a pianista Clara Sverner fará um recital no Rio de Janeiro em agosto e lançará um novo álbum em outubro.

Com dezenas de álbuns lançados, inclusive com indicações ao Grammy Latino, Clara exaltará a conexão íntima e espiritual que desenvolveu com a obra de Alexander Scriabin.

O novo álbum “Scriabin: Preludes & Poems” (Azul Music) reflete uma imersão da musicista na obra do compositor russo, um dos mais eminentes de sua geração.

A capa do álbum é assinada pelo seu filho, Muti Randolph, artista visual brasileiro com sólida carreira internacional.

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“Escolhi gravar alguns de seus prelúdios, uma das obras mais fascinantes da literatura para piano. Entre eles, o Prelúdio nº 19 sempre me toca de maneira especial. É uma página extraordinária. Em poucos compassos, Scriabin parece atravessar as fronteiras entre a beleza e a dor, entre a delicadeza e a intensidade da emoção. Sua música fala diretamente ao que há de mais profundo em nós, demonstra um dos mais extraordinários compositores que tivemos e não devidamente reconhecidos”, afirma Clara, que aboliu, ao longo de sua carreira, as fronteiras do erudito com suas parcerias ao lado do saudoso saxofonista Paulo Moura.

No Rio de Janeiro, o recital de lançamento será no dia 7 de agosto na Sala Cecília Meireles. O álbum chega às plataformas digitais no dia 30 de outubro e, até lá, o público poderá conferir alguns singles com estratégia de lançamento já definida.

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O primeiro deles, “24 Preludes, Op. 11: No. 19 in E-Flat Major, Affettuoso”, poderá ser ouvido em 24 de julho. Em 28 de agosto, será a vez do segundo single, “24 Preludes, Op. 11: No. 2 in A Minor, Allegretto”, será lançado. Pouco menos de um mês antes do lançamento do álbum, “24 Preludes, Op. 11: No. 13 in G-Flat Major, Lento” chegará às plataformas em 2 de outubro.

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