Para além do príncipe Harry: 5 ótimas autobiografias de celebridades

Autobiografias sensíveis e sinceronas vêm dominando o ranking de mais vendidos entre os títulos de não ficção. Príncipe Harry e a rixa com a realeza britânica, Viola Davis e sua infância árdua, Jennette McCurdy e a relação abusiva com a mãe, Matthew Perry e o vício ignorado pelo showbiz: todos chamam a atenção do público, curioso em adentrar o universo íntimo de seus ídolos e, quem sabe, tirar uma lição ou outra dos relatos. Para além dos títulos badalados, confira outras 5 ótimas autobiografias de celebridades que valem a leitura:

Rita Lee: Uma autobiografia

Publicada em 2016, a autobiografia da roqueira mais emblemática do país é criteriosamente pessoal. Sem rodeios, Rita Lee escreve com sinceridade sobre a jornada artística, a trajetória amorosa com Roberto de Carvalho e também os percalços, como a prisão em 1976 durante a ditadura. O usual sarcasmo da cantora marca as páginas em uma escrita dinâmica, como se ela envolvesse seus leitores em uma conversa — além de rechear o passeio por sua história com fotos e legendas selecionadas por ela.

Tina Fey: A poderosa chefona

Atriz e comediante, Tina Fey se tornou um dos maiores nomes femininos da comédia americana. Com, claro, muito humor, Tina compartilha os marcos de sua carreira, revelando histórias dos bastidores do programa de esquetes Saturday Night Live e da sitcom 30 Rock. Mas sua vida pessoal também ganha espaço nessa empolgante autobiografia, com relatos sobre maternidade, reflexões sobre auto-imagem e uma série de outras temáticas igualmente interessantes.

Vida

De 2010, trata-se de um dos livros de memórias mais celebrados de uma estrela do rock. Guitarrista e integrante do The Rolling Stones, Richards narra sua vida com o que se espera de uma obra como essa: relatos intensamente honestos que confirmam o batido lema sexo, drogas e rock’n’roll. Está tudo ali: o amor pela música, a fama, as encrencas, os relacionamentos, o vício e o luto. Escrita em parceria com o jornalista britânico Jame Foxx, essa autobiografia irá agradar não somente os fãs, como todos os que têm curiosidade pelo universo glamuroso do rock.

Prince – Fragmentos autobiográficos

Dividida em quatro partes, a autobiografia iniciada pouco antes da morte do astro, em 2016, é também um belo trabalho literário com o lirismo e a originalidade característicos de Prince. Com o auxílio de imagens inéditas e manuscritos, ele conta mais sobre quem era e quem se tornou, com o cuidado de manter a aura misteriosa que escolhera para si. Prince narra suas memórias de infância, os primórdios de sua carreira e sua evolução até o patamar de grande estrela, culminando na quarta parte do livro, que apresenta a sinopse original de Purple Rain.

Minha Vida Até Agora

Muita coisa mudou na vida da atriz e ativista Jane Fonda desde a publicação deste livro, em 2006. O tempo, entretanto, não torna menos valiosa sua extraordinária narrativa pessoal: organizada em três atos, a autobiografia passeia pela juventude na elite de Hollywood, como filha do astro Henry Fonda, e a trágica morte da mãe, a socialite Frances Seymour, quando Jane tinha apenas 12 anos. A atriz abre o coração e relata com franqueza suas lutas pessoais, questões familiares e os relacionamentos, com os outros e com sua própria imagem.