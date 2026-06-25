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Cultura

Papa Leão XIV faz alerta sobre Inteligência Artificial: ‘Não é moralmente neutra’

Pontífice acaba de publicar a 'Carta Encíclica – Magnifica Humanitas', na qual destrincha novas tecnologias

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h29 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h30
Papa Leão XIV durante missa na Capela Sistina, em 9 de maio de 2025.
RECADO Papa Leão XIV: aproveitou data americana para contrapor discurso de Trump contra imigração (Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
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Papa Leão XIV faz alerta sobre Inteligência Artificial: ‘Não é moralmente neutra’ Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV utilizou seus canais oficiais na manhã desta quinta-feira, 25, para publicar um alerta sobre a Inteligência Artificial, exponencialmente utilizada em todas as áreas do conhecimento. Para o pontífice, a ferramenta não pode ser considerada “moralmente neutra”:

“Na verdade, toda ferramenta técnica representa escolhas e prioridades por meio daquilo que mede, ignora e otimiza, assim como pela forma que classifica pessoas e situações. O discernimento ético não pode ser limitado a perguntar se estamos operando um sistema por fins positivos ou negativos. Deve também examinar como tal sistema é desenhado e qual visão da humanidade e da sociedade é inerente aos dados e aos modelos que o guiam”, escreveu o líder católico.

O pronunciamento ocorre dias após a publicação de Carta Encíclica – Magnifica Humanitas, livro no qual o papa recusa tanto o entusiasmo cego quanto o medo paralisante diante das novas tecnologias, tecendo paralelos entre a contemporaneidade, a Torre de Babel e a reconstrução de Jerusalém.

Continuando, o pontífice ainda afirmou: “Para que a IA respeite a dignidade humana e de fato sirva ao bem comum, sua responsabilidade deve ser claramente estabelecida desde o começo, a partir daqueles que idealizaram e desenvolveram tais sistemas, até aqueles que os utilizam e se apoiam sobre eles para tomar decisões concretas. É preciso identificar quem é responsável por tais escolhas, obter justificativas, monitorá-los e, quando necessário, os contrariar e remediar quaisquer danos”.

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