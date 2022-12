Papa Francisco anuncia devolução de mármores do Parthenon à Grécia

O Papa Francisco determinou que o Vaticano devolva à Grécia três peças de mármore do Parthenon que estavam sob posse das coleções papais há mais de dois séculos. Em um comunicado divulgado pelo jornal inglês The Guardian, o Vaticano informou que o papa entregará as peças de 2 500 anos ao arcebispo Ieronymos II, chefe da Igreja Ortodoxa Grega e líder espiritual do país, como uma “doação” e “um sinal concreto de seu desejo de seguir o caminho ecumênico da verdade”.

O Parthenon é uma das principais atrações turísticas e histórias de Atenas, e foi concluído no século V a.C como um templo para a deusa Atena, e guarda exemplares valiosos da escultura grega antiga. Os três fragmentos devolvidos pelo Vaticano estavam sob posse do acervo do país desde o século XIX e incluem uma cabeça de cavalo, a cabeça de um garoto e uma cabeça de um homem adulto.

Em um comunicado no site do órgão, o Ministério da Cultura e Esportes grego expressou gratidão pela decisão “generosa” do papa, e demonstrou esperança de que a devolução coloque pressão sobre o Reino Unido, que tem em seus museus uma série de peças do Paethenon — os chamados Mármores de Elgin — requisitadas pelo governo grego.