Paolla Oliveira responde críticas após trocar a Grande Rio pela Imperatriz Leopoldinense
Atriz foi rainha de bateria da escola de Duque de Caxias sete vezes, deixando o posto em 2025
Rainha de bateria da Grande Rio por sete Carnavais, Paolla Oliveira vem sendo criticada nas redes sociais após anunciar que assumiria o mesmo posto na escola Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2027. Nesta terça-feira, em entrevista ao videocast 40 Perguntas, comandado por Giovanna Ewbank, a atriz rebateu alguns dos julgamentos e se manifestou a respeito de comentários alegando que teria “abandonado” a comunidade de Duque de Caxias.
Paolla reforçou a diferença de tratamento entre homens e mulheres no Carnaval. “As pessoas, principalmente os homens, mudam de lugar. O mestre de bateria, o intérprete, até os ritmistas tocam em duas, três baterias. O carnavalesco muda de escola, mas aí, na hora que a gente muda um pouquinho a posição, as palavras que vêm já são de abandono, de ingratidão”, afirmou.
“E eu acho muito simplório diminuir uma coisa que aconteceu, deixar ela menor porque já não está mais naquela formação de antes. Acho que a gente tem que ampliar as coisas”, disse a artista. Paolla atuou como rainha da Grande Rio entre 2009 e 2010 e, anos depois, de 2020 a 2025. Em 2022, esteve presente na conquista do primeiro título da escola no Grupo Especial.
Ela explicou que sua saída da escola foi necessária diante de questões profissionais e familiares. “Tem uma coisa muito boa de você poder voltar para um lugar sem precisar dizer que sair foi um erro, principalmente porque a saída foi necessária. Eu tinha questões muito delicadas e muito importantes para mim. Saúde, família, o trabalho, então, eu precisava daquele tempo”, relembrou.
“Quando tomo uma decisão, não pode parecer que assinei um contrato e que vou passar o resto da vida me explicando sobre aquela decisão naquele momento, principalmente quando ela não existe mais. As coisas mudaram nesse tempo. Tudo que eu precisava de tempo, que eu precisava resolver, foi mudado”, reforçou Paolla.
A atriz também admitiu que não tinha planos de voltar ao Carnaval quando foi convidada pela Imperatriz Leopoldinense para assumir o posto, antes liderado pela cantora Iza. “Me surpreendeu essas outras pessoas terem visto o tamanho da alegria e reconhecido que é legítimo o meu amor pelo Carnaval”, refletiu. “Eu falei: ‘Cara, será que eu posso contar outra história? Será que eu posso ter coragem nesse lugar para ousar e ir para um outro lugar e recomeçar em algum lugar diferente?’. Ousei querer viver isso”, afirmou.
Ao final da conversa, Paolla reforçou o amor pela escola que a acolheu durante tantos anos: “Eu acho que o mais importante dessa volta é saber que a minha história com a Grande Rio, tudo que a gente construiu, o amor que eu tenho, não precisa ficar menor para Ramos entrar na minha vida. Para mim, é muito claro. Eu não gostaria que isso fosse misturado”, destacou.
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