A atriz Paolla Oliveira rebateu as críticas que recebeu após aceitar o convite para ser rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2027. Em conversa no videocast de Giovanna Ewbank, nesta terça-feira, 17, ela questionou a cobrança por fidelidade à Grande Rio, escola em que ocupou o posto por sete anos e da qual se despediu em 2025. Para a artista, a reação à mudança revela uma diferença de tratamento entre homens e mulheres no mundo do samba.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“As pessoas, principalmente os homens, mudam de lugar. O mestre de bateria, o intérprete, até os ritmistas tocam em duas, três baterias. O carnavalesco muda de escola, mas aí, na hora que a gente muda um pouquinho a posição, as palavras que vêm já são de abandono, de ingratidão”, afirmou.

A atriz explicou que deixou a Grande Rio por questões familiares, de saúde e de trabalho e que não planejava voltar ao posto de rainha de bateria. O convite da Imperatriz, no entanto, a fez reconsiderar a decisão. Na época, a escola de Duque de Caxias ainda tinha Virginia Fonseca, 27, à frente dos ritmistas. Apesar da mudança, Paolla garantiu que o carinho pela antiga agremiação permanece. “A minha história com a Grande Rio, tudo que a gente construiu, o amor que eu tenho, não precisa ficar menor para Ramos entrar na minha vida”, declarou.

Continua após a publicidade