Paolla Oliveira expõe conversa com Virginia antes de saída da Grande Rio

Paolla Oliveira revelou que tentou incentivar Virginia Fonseca a continuar como rainha de bateria da Grande Rio antes de a influenciadora deixar o posto. A atriz contou que trocou mensagens com a empresária sobre os desafios de assumir a função e afirmou ter ficado surpresa ao saber da decisão. A declaração foi feita no último sábado, 17, durante sua coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro.

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“Eu incentivei, falei que o primeiro ano era difícil, mas o segundo era melhor e mais leve. Eu soube da notícia dela assim como vocês. Fiquei surpresa”, disse Paolla, que ocupou o posto na Grande Rio por sete anos. Segundo ela, Virginia chegou a comentar que não sabia se teria disponibilidade para conciliar os compromissos exigidos pelo Carnaval.

A atriz também negou que tenha recebido um pedido de Virginia para retornar à agremiação de Duque de Caxias. De acordo com Paolla, a conversa entre as duas foi tranquila. “Somos três mulheres nesta história. Eu, Virginia e Anitta. Três mulheres adultas, capazes de fazer suas próprias escolhas”, afirmou, citando a cantora, que assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio após a saída da influenciadora.

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Paolla também explicou por que decidiu aceitar o convite da Imperatriz Leopoldinense, em vez de retornar à antiga escola. “Não houve uma recusa para retornar à escola. Óbvio que pensei na Grande Rio, mas não posso começar em um posto que eu mesma deixei, por motivos pessoais, importantes para mim”, declarou a atriz, que recebeu a coroa de Iza e agora se prepara para voltar à Marquês de Sapucaí em 2027.