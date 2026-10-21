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Cultura

Paolla Oliveira expõe conversa com Virginia antes de saída da Grande Rio

Atriz falou sobre decisão da influenciadora de deixar escola

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 10h44
Virginia Fonseca e Paolla Oliveira
Virginia Fonseca e Paolla Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Paolla Oliveira expõe conversa com Virginia antes de saída da Grande Rio Priorize VEJA no Google

Paolla Oliveira revelou que tentou incentivar Virginia Fonseca a continuar como rainha de bateria da Grande Rio antes de a influenciadora deixar o posto. A atriz contou que trocou mensagens com a empresária sobre os desafios de assumir a função e afirmou ter ficado surpresa ao saber da decisão. A declaração foi feita no último sábado, 17, durante sua coroação como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro.

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“Eu incentivei, falei que o primeiro ano era difícil, mas o segundo era melhor e mais leve. Eu soube da notícia dela assim como vocês. Fiquei surpresa”, disse Paolla, que ocupou o posto na Grande Rio por sete anos. Segundo ela, Virginia chegou a comentar que não sabia se teria disponibilidade para conciliar os compromissos exigidos pelo Carnaval.

A atriz também negou que tenha recebido um pedido de Virginia para retornar à agremiação de Duque de Caxias. De acordo com Paolla, a conversa entre as duas foi tranquila. “Somos três mulheres nesta história. Eu, Virginia e Anitta. Três mulheres adultas, capazes de fazer suas próprias escolhas”, afirmou, citando a cantora, que assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio após a saída da influenciadora.

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Paolla também explicou por que decidiu aceitar o convite da Imperatriz Leopoldinense, em vez de retornar à antiga escola. “Não houve uma recusa para retornar à escola. Óbvio que pensei na Grande Rio, mas não posso começar em um posto que eu mesma deixei, por motivos pessoais, importantes para mim”, declarou a atriz, que recebeu a coroa de Iza e agora se prepara para voltar à Marquês de Sapucaí em 2027.

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