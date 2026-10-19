Paolla Oliveira aparta briga entre equipes da RedeTV e SBT

Era para ser uma tarde de festa para a coroação de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Mas o sábado, 17, foi marcado por um momento tenso que culminou numa briga entre repórteres do Fofocalizando, do SBT, e do A Tarde É Sua, programa de Sonia Abrão na RedeTV!. A atriz precisou apartar a briga e pedir calma os envolvidos.

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A troca de acusações começou porque um deles teria retirado uma cadeira do caminho, mas deixando o pé para fazer o outro cair no momento que tentou passar. O outro diz que foi empurrado. o clima ficou quente e a turma do “deixa disso” precisou agir antes que o samba começasse para valer. Que feio.