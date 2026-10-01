Paola Carosella e Henrique Fogaça se afastam de vez por divergências políticas

Os chefs de cozinha Henrique Fogaça e Paola Carosella chamaram atenção após deixarem de se seguir no Instagram. Conhecidos por já terem dividido a bancada do MasterChef, na Band, os dois deixaram de acompanhar as publicações um do outro na rede social, reforçando antigas especulações sobre desentendimento de natureza política.

Isso porque eles manifestaram posições diferentes em relação à corrida presidencial de 2026. Fogaça publicou conteúdos críticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito no domingo, 25, enquanto Paola declarou apoio ao atual mandatário.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente