Pão de queijo, sorvete de Whey e mais: o roteiro gastronômico de Harry Styles por São Paulo

Em São Paulo desde a terça-feira, 14, Harry Styles aproveitou os dias antes dos quatro shows que apresentará na cidade — em 17, 18, 21 e 24 de julho — para bater perna, correr em parques verdejantes e provar a culinária local, especialmente quitutes propriamente brasileiros. Confira os locais onde o popstar foi flagrado:

Pão de Queijo Haddock Lobo

Onde: Rua Haddock Lobo, 1408 – Jardins

morrendo com o pessoal do pao de queijo pic.twitter.com/96fUkpASpc — clara’s song (@hesmarido) July 14, 2026

Styles seguiu os passos de outra popstar inglesa, Dua Lipa, e decidiu provar o famoso quitute da loja, cuja unidade sai por R$ 15. Já um cesto com 12 mini-pães pode ser adquirido por R$ 48, entre outras opções, como versões do salgado mineiro recheadas ou tostadas na chapa.

Açaí na Orla TotalPass

Onde: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025 – Alto de Pinheiros

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O cantor de As It Was também decidiu provar outro prato indiscutivelmente brasileiro e comprou açaí depois de uma corrida no Parque Villa Lobos, na Zona Oeste da cidade. Dentro dos últimos dias, o cantor também se exercitou no Parque Ibirapuera — o que não é necessariamente surpresa para suas fãs. Styles se tornou um grande adepto das corridas e foi por meio do esporte que se afeiçoou à música eletrônica, som que é base do álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Sorvete da Oh!Whey

Onde: Rua dos Pinheiros, 372 – Pinheiros

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A SORVETERIA MUDOU O NOME DO SORVETE Q O HARRY PEDIU PARA “SORVETE QUE O HARRY STYLES PEDIU” LWNEBEKEKFBKAKAKSHWJE AI EU AMO O BRASIL pic.twitter.com/3SNyNRWlqs — 💋🪩 (@jmjkkkm) July 17, 2026

Na noite de quinta-feira, 17, o cantor foi flagrado mais uma vez na sorveteria Oh!Whey, cuja proposta é oferecer doces ricos em proteína para clientes que praticam atividade física. Depois da visita, o menu da loja renomeou a opção pedida pelo astro em sua homenagem. Ela fica disponível até domingo e sai por R$ 29,90.

Iguarias do Mercado Marukai

Onde: R. Galvão Bueno, 34 – Liberdade

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Harry em um mercado na Liberdade em São Paulo hoje, 15 de julho! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/d5fyr9jPhW — Harry Styles Brasil 🇧🇷 (@hstbrasil) July 15, 2026

Styles também aproveitou o roteiro turístico para conhecer a Liberdade, maior reduto japonês em São Paulo. Não se sabe exatamente o que ele adquiriu durante a visita ao bairro, mas o popstar foi visto dentro do Mercado Marukai, que ocupa o endereço há 20 anos e agrega um vasto leque de produtos oriundos do leste asiático.

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