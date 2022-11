‘Pantera Negra 2’ e animação da Disney: o que ver no cinema em novembro

Novembro traz consigo filmes aguardados nos cinemas. Nas próximas semanas, o misterioso Mundo Estranho, próxima aposta da Disney no campo das animações, além de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, longa que promete ser o grande lançamento do mês, desembarcam nas telonas. Confira abaixo cinco produções para ficar de olho:

A Luz do Demônio (02/11)

Filme que chega pouco depois do Halloween, A Luz do Demônio acompanha a história de uma freira que quer se tornar exorcista — mas precisará enfrentar, além de um espírito maligno, as imposições machistas da Igreja Católica. Na infância, Ann (Jacqueline Byers) assistiu à luta da mãe contra um demônio para não ser possuída. Quando adulta, ela decide então se tornar freira para ajudar outros que passam pela mesma situação. Os conflitos começam quando uma criança chega até a igreja onde ela trabalha, e parece carregar a mesma entidade que atormentava sua mãe.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (10/11)

A aguardada sequência de Pantera Negra, um dos grandes sucessos da Marvel, trará novos conflitos ao reino fictício de Wakanda. Na trama, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), sua filha Shuri (Letitia Wright) e outros aliados precisarão lutar para proteger sua nação das potências mundiais após a morte do rei T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman. O filme presta homenagem a Boseman, que faleceu em 2020 em função de um câncer, e promete honrar seu legado como o herói Pantera Negra.

Armageddon Time (10/11)

Ambientado na Nova York dos anos 1980, antes de Ronald Reagan ser presidente dos Estados Unidos, Armageddon Time acompanha a vida de uma família que vive no Queens. Estrelado por Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong, o filme traça a trajetória de amadurecimento de seus personagens abordando a força da família e a busca pelo chamado “sonho americano”. A história é baseada na vida do próprio diretor e roteirista, James Gray.

O Menu (17/11)

Estrelado por Anya Taylor-Joy, o filme é um suspense temperado com doses de comédia. Na história, um casal (vivido por Taylor-Joy e Nicholas Hoult, de The Great), decide viajar para uma ilha costeira com o objetivo de experimentar os quitutes de um restaurante superexclusivo. O chef do local, interpretado por Ralph Fienner, porém, reserva algumas surpresas chocantes em seu farto cardápio.

Mundo Estranho (24/11)

A próxima animação original da Disney trará uma aventura em família. Mundo Estranho acompanha a história dos Clades, exploradores que precisam vencer suas diferenças para navegar por uma terra inexplorada e traiçoeira repleta de mistérios. O elenco de dubladores conta com nomes como Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Lucy Liu.