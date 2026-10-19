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Cultura

Pamela Anderson faz desabafo e reage à pressão estética

Atriz falou sobre escolha de aparecer publicamente sem maquiagem

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 12h27
Pamela Anderson, com cabelos loiros ondulados, usa um vestido laranja de alças finas e brincos dourados, posando em frente a um fundo cinza com logotipos de eventos
Pamela Anderson (Michael Buckner/Variety/Getty Images)
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Pamela Anderson, de 59 anos, voltou a defender sua escolha de aparecer publicamente sem maquiagem e afirmou que não aceita que outras pessoas determinem o que é beleza. Em entrevista à revista People, a atriz, considerada sex symbol, disse que prefere seguir os próprios critérios estéticos, sem se comparar com outras mulheres.

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“Não aceito que me digam o que é beleza. Tenho a minha própria versão de beleza, e ela é atemporal. E não se compara à de outras pessoas”, declarou a artista, conhecida por seu papel na série Baywatch. Para Pamela, a beleza vai além da aparência física: “É mais um brilho interior”.

A atriz passou a aparecer com pouca ou nenhuma maquiagem em eventos públicos em 2023, durante a Semana de Moda de Paris. Na época, explicou que a decisão também estava relacionada à morte de sua maquiadora de longa data, Alexis Vogel, em 2019. Sem a profissional, usar maquiagem deixou de fazer sentido para ela. “Ela era a melhor. E desde então, sem a Alexis, simplesmente sinto que é melhor para mim não usar maquiagem”, disse.

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Pamela, no entanto, não abandonou completamente os cosméticos. A atriz diz que gosta de experimentar diferentes visuais e que ainda recorre à maquiagem em determinadas ocasiões. Para ela, o importante é ter liberdade para escolher como deseja se apresentar, sem se sentir obrigada a seguir tendências ou expectativas alheias.

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