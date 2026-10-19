Pamela Anderson faz desabafo e reage à pressão estética

Pamela Anderson, de 59 anos, voltou a defender sua escolha de aparecer publicamente sem maquiagem e afirmou que não aceita que outras pessoas determinem o que é beleza. Em entrevista à revista People, a atriz, considerada sex symbol, disse que prefere seguir os próprios critérios estéticos, sem se comparar com outras mulheres.

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“Não aceito que me digam o que é beleza. Tenho a minha própria versão de beleza, e ela é atemporal. E não se compara à de outras pessoas”, declarou a artista, conhecida por seu papel na série Baywatch. Para Pamela, a beleza vai além da aparência física: “É mais um brilho interior”.

A atriz passou a aparecer com pouca ou nenhuma maquiagem em eventos públicos em 2023, durante a Semana de Moda de Paris. Na época, explicou que a decisão também estava relacionada à morte de sua maquiadora de longa data, Alexis Vogel, em 2019. Sem a profissional, usar maquiagem deixou de fazer sentido para ela. “Ela era a melhor. E desde então, sem a Alexis, simplesmente sinto que é melhor para mim não usar maquiagem”, disse.

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Pamela, no entanto, não abandonou completamente os cosméticos. A atriz diz que gosta de experimentar diferentes visuais e que ainda recorre à maquiagem em determinadas ocasiões. Para ela, o importante é ter liberdade para escolher como deseja se apresentar, sem se sentir obrigada a seguir tendências ou expectativas alheias.