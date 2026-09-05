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Cultura

Palco Mundo do Rock in Rio peca pelo excesso e cria divisa entre artistas

Estrutura luxuosa de 2 400 metros é totalmente coberta por LEDs, mas favorece headliners e é dominada por espaço negativo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 09h37
Pessoas caminhando em um gramado verde em frente a um grande palco de show com painéis geométricos cinzas e brancos, sob um céu alaranjado com nuvens e montanhas ao fundo. Há bandeiras vermelhas com o logo Itaú em branco.
O Palco Mundo do Rock in Rio 2026 (Alex Woloch/Rock in Rio/Divulgação)
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Na manhã desta sexta-feira, 4, a vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, prometeu que cada artista a se apresentar no Palco Mundo do festival Rock in Rio transformaria ao seu bel prazer o telão de LED de 2 400 metros quadrados que cobre a fachada da estrutura. Não foi bem assim. 

Em vez disso, a maior parte da superfície transmitiu um mosaico animado por computação gráfica, cujos quadrados ou permaneciam estáticos, ou giravam em torno do próprio eixo. De qualquer modo, remetiam ao design das fachadas das agências do banco patrocinador, o Itaú. Apenas as faixas verticais de cada extremidade foram reservadas para a exibição da maioria dos shows, como se o público estivesse perante telões grandes, mas convencionais, dentro do molde acatado pelas outras edições do século e pela maioria dos outros festivais.

Multidão em show noturno, com braços erguidos e celulares filmando. O palco principal tem iluminação intensa, com luzes brancas e azuis, e um telão exibe gráficos verdes. A estrutura do palco é decorada com painéis triangulares iluminados em tons de laranja e vermelho, criando uma atmosfera vibrante
Show do The Hives no Rock in Rio: quadrados vibrantes disputavam pelo olhar do público (Victor Carvalho/Rock in Rio/Divulgação)

Cabe a cada artista escolher como aproveitar o espaço, mas há, na prática, uma divisa orçamentária: nomes em ascensão como a dupla Nova Twins não são capazes de encomendar gráficos tão impressionantes quanto os do headliner Foo Fighters — única atração do dia a aproveitar toda a superfície de LED.

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A banda liderada por Dave Grohl começou seu show bem, optando por exibir as imagens do palco em proporção horizontal e gigantesca. Pouco depois, no entanto, a direção de arte voltou atrás e apostou na recriação de um palco comum, relegando a filmagem do show a retângulos menores.

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Para o público, o recado que fica é que as atrações que antecedem o headliner são, de fato, menos importantes — estímulo que apenas reforça a apatia já demonstrada por grande parte dos frequentadores durante os demais shows.

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Não só uma oportunidade desperdiçada, o mal uso da estrutura desvia a atenção do espectador, que acaba sobrecarregado pelos estímulos visuais à sua frente. Na prática, as imagens dos shows competem com a animação ao lado da mesma forma que os populares vídeos de tela dividida proliferados no TikTok, nos quais uma cena de filme ou um meme viral vêm acompanhados de gameplays, conteúdo ASMR ou outra tendência viciante.

É uma pena. Em menor escala, o festival paulista C6 Fest já aproveita toda a parte de trás do Auditório Ibirapuera para transformá-lo em um telão exuberante com a ajuda de projetores. Já no americano Coachella, um telão de LED de tamanho similar ao do Rock in Rio exibe os shows ininterruptamente em duas janelas horizontais que cobrem sua superfície de modo mais generoso e favorável aos espectadores. 

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O aparato deve ser melhor aproveitado por nomes da música eletrônica como Calvin Harris, headliner do domingo, 6, mais habituado às firulas visuais e menos dependente da presença de palco. Resta esperar que, com ele, o espaço negativo seja preenchido de forma mais criativa e harmônica. 

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