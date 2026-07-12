Palácio inaugura salas para destacar papel do Brasil na monarquia portuguesa

O imponente Paço Ducal, em Vila Viçosa, Portugal, acaba de inaugurar duas novas salas expositivas dedicadas a D. João VI e à relação histórica entre Portugal e o Brasil. A nova ala, intitulada D. João VI, Portugal e o Brasil, passa a integrar o circuito permanente de visita do local, pertencente à Fundação da Casa de Bragança.

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Para João Azevedo, presidente do Conselho de Administração da Fundação da Casa de Bragança, a abertura das novas salas permite tornar mais visível parte do acervo da instituição. A nova ala representa uma ligação à época em que a família real viveu no Brasil e também uma ligação entre Portugal e o Brasil, parte comum da história dos dois países.

Ali estão representados os moveis de D. João VI, enquanto duque de Bragança, príncipe regente, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e rei de Portugal. O passeio permite ao visitante conhecer mais da intimidade da aliança matrimonial de D. João com Carlota Joaquina, desde o exercício como príncipe regente à viagem e permanência da corte portuguesa no Brasil e, na sequência o regresso do monarca a Portugal.

Os episódios que ligam D. João VI ao Paço Ducal de Vila Viçosa, datam da chegada da família real e da corte ao espaço em abril de 1785, além da passagem do monarca pelo Alentejo em 1806. Entre os objetos e documentos apresentados encontram-se vidros da família real, obras de artistas ligados ao período e partituras de música sacra de Marcos Portugal, compositor associado à corte portuguesa. Uma viagem no tempo e na história.

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