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Cultura

Palácio inaugura salas para destacar papel do Brasil na monarquia portuguesa

Fundação da Casa de Bragança, em Vila Viçosa, Portugal, agora conta com espaço dedicado a D. João VI e à relação histórica entre os dois países

Por Valmir Moratelli, de Portugal 12 jul 2026, 17h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h35
Pintura de uma jovem mulher com vestido azul e faixa diagonal, em moldura dourada ornamentada, ao lado de um busto masculino de madeira com coroa de louros, dentro de uma vitrine de vidro e madeira escura, sobre uma mesa de mármore branco
Busto de D. João VI e pintura de Carlota Joaquina -  (Valmir Moratelli/VEJA)
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O imponente Paço Ducal, em Vila Viçosa, Portugal, acaba de inaugurar duas novas salas expositivas dedicadas a D. João VI e à relação histórica entre Portugal e o Brasil. A nova ala, intitulada D. João VI, Portugal e o Brasil, passa a integrar o circuito permanente de visita do local, pertencente à Fundação da Casa de Bragança.

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Para João Azevedo, presidente do Conselho de Administração da Fundação da Casa de Bragança, a abertura das novas salas permite tornar mais visível parte do acervo da instituição. A nova ala representa uma ligação à época em que a família real viveu no Brasil e também uma ligação entre Portugal e o Brasil, parte comum da história dos dois países.

Ali estão representados os moveis de D. João VI, enquanto duque de Bragança, príncipe regente, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e rei de Portugal. O passeio permite ao visitante conhecer mais da intimidade da aliança matrimonial de D. João com Carlota Joaquina, desde o exercício como príncipe regente à viagem e permanência da corte portuguesa no Brasil e, na sequência o regresso do monarca a Portugal.

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Os episódios que ligam D. João VI ao Paço Ducal de Vila Viçosa, datam da chegada da família real e da corte ao espaço em abril de 1785, além da passagem do monarca pelo Alentejo em 1806. Entre os objetos e documentos apresentados encontram-se vidros da família real, obras de artistas ligados ao período e partituras de música sacra de Marcos Portugal, compositor associado à corte portuguesa. Uma viagem no tempo e na história.

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Salão de um palácio com paredes brancas, teto decorado, lareira de mármore, pinturas a óleo, tapeçaria, espelho dourado, lustre de cristal e cadeiras ornamentadas com estofamento claro. Um console com serviço de chá está à esquerda. O chão tem um tapete persa sobre piso de terracota
Detalhe da sala em homenagem ao Brasil no Paço Ducal, em Vila Viçosa, Portugal – (Valmir Moratelli/VEJA)
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Praça com calçamento de pedras claras e escuras, estátua equestre de bronze à esquerda, e um grande edifício histórico de três andares com telhado de telhas marrons ao fundo. À direita, ciprestes altos e um muro branco. O céu é azul claro e sem nuvens
Fachada do Paço Ducal, em Vila Viçosa, Portugal – (Valmir Moratelli/VEJA)
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