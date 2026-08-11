Pai e filha em ‘Quem Ama Cuida’, Tony Ramos e Isabela Garcia já foram casal em novela

Ocupando os papéis de pai e filha como Otoniel e Elisa em Quem Ama Cuida, os atores Tony Ramos, 77, e Isabela Garcia, 59, já viveram uma relação bem diferente na televisão. Em 1989, a dupla protagonizou a novela Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, interpretando um casal inusitado: a jovem assaltante Ana e o empresário Tonico. Os dois se aproximam por causa do vínculo criado com Heleninha, filha de Ana.

Quem Ama Cuida marca a terceira vez em que os atores interpretam familiares. Além de Bebê a Bordo, em que formaram um casal, Tony e Isabela foram padrasto e enteada em Pai Herói, novela de Janete Clair exibida em 1979. Os dois também estiveram nos elencos de Paraíso Tropical e O Sétimo Guardião, mas, nessas produções, não tinham uma relação familiar ou íntima.

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