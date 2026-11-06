🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Pai de Meghan Markle é preso nos EUA por suspeita de posse de pornografia infantil

Investigação apreendeu cerca de 78 itens em dois depósitos na região de Los Angeles, alugados por Thomas Markle Sr. desde 2008

Por Ana Rita Fernandes 6 nov 2026, 14h56
Homem de meia-idade, barba grisalha, camiseta polo preta, olhando sério para frente, apoiado em um corrimão de varanda com vista para um lago e casas distantes
Thomas Markle Sr., pai de Meghan Markle. (MEGA/GC Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Pai de Meghan Markle é preso nos EUA por suspeita de posse de pornografia infantil Priorize VEJA no Google

Thomas Markle Sr., pai da atriz e duquesa de Sussex Meghan Markle, foi preso nesta sexta-feira, 6, na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusação de posse de material de abuso sexual infantil. Aos 82 anos, ele é investigado após autoridades encontrarem imagens suspeitas em dois depósitos alugados por ele na região de Los Angeles desde 2008.

Segundo comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI realizou buscas nos imóveis e apreendeu aproximadamente 78 itens, entre fotografias, negativos de filmes e livros que conteriam material de abuso sexual infantil. A denúncia federal descreve diversas imagens, duas delas mostrando “um homem adulto — identificado por uma testemunha como Markle — ao lado de uma menina menor de idade sem roupas. A terceira imagem mostra uma menina menor de idade sem roupas em um quarto que aparenta pertencer a uma rede de motéis nas Filipinas”.

Markle Sr. deve comparecer a um tribunal em Tampa, na Flórida, nesta sexta-feira.

Siga

As suspeitas vieram a público no mês passado, quando uma reportagem do jornal The Sun afirmou que imagens de abuso sexual infantil teriam sido encontradas na antiga residência de Markle nas Filipinas por seu filho, Thomas Markle Jr. Na ocasião, Markle Sr. negou veementemente as acusações ao Daily Mail, classificando-as como “um monte de mentiras”. “Eu jamais poderia fazer o que estão me acusando de fazer. É a pior coisa de que alguém poderia me acusar”, declarou.

Continua após a publicidade

Após a divulgação das denúncias, Meghan afirmou estar “profundamente abalada” com as informações. Segundo ela, uma carta com acusações contra o pai havia sido enviada à Polícia Metropolitana de Londres em 2018 e posteriormente compartilhada com a duquesa. Meghan afirmou que o afastamento do pai e a decisão de impedir o contato dele com os filhos tiveram como único objetivo protegê-los.

“A carta continha acusações preocupantes e perturbadoras contra meu pai, e me garantiram que elas estavam sendo investigadas”, afirmou Meghan.

Continua após a publicidade

O afastamento entre Meghan e o pai começou em 2018, ano em que ele não compareceu ao casamento da filha. Na ocasião, o então príncipe Charles, atual rei Charles III, acompanhou a duquesa até o altar. Thomas Markle nunca conheceu os dois filhos de Meghan com o príncipe Harry. No ano passado, a duquesa enviou uma carta ao pai enquanto ele estava internado para amputar a parte inferior da perna esquerda devido a um coágulo sanguíneo.

“Embora a dimensão do que foi descoberto seja mais repugnante do que alguém poderia imaginar, minha maior esperança é que a Justiça seja plenamente feita e que a prioridade continue sendo a segurança e a proteção de crianças inocentes”, concluiu Meghan.

Continua após a publicidade

Também no mês passado, o FBI afirmou estar ciente das acusações e que prestaria apoio às autoridades das Filipinas, quando necessário. A agência acrescentou que investigaria possíveis violações de leis federais dos Estados Unidos relacionadas ao caso.

Publicidade
TAGS:
Família Real
Meghan Markle
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).