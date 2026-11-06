Pai de Meghan Markle é preso nos EUA por suspeita de posse de pornografia infantil

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Thomas Markle Sr., pai de Meghan Markle, foi preso na Flórida sob acusação de posse de material de abuso sexual infantil. Autoridades encontraram imagens suspeitas em depósitos alugados por ele. Meghan Markle se disse profundamente abalada e revelou ter alertado a polícia sobre o pai em 2018 para proteger os filhos.

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Thomas Markle Sr., pai da atriz e duquesa de Sussex Meghan Markle, foi preso nesta sexta-feira, 6, na Flórida, nos Estados Unidos, sob acusação de posse de material de abuso sexual infantil. Aos 82 anos, ele é investigado após autoridades encontrarem imagens suspeitas em dois depósitos alugados por ele na região de Los Angeles desde 2008.

Segundo comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI realizou buscas nos imóveis e apreendeu aproximadamente 78 itens, entre fotografias, negativos de filmes e livros que conteriam material de abuso sexual infantil. A denúncia federal descreve diversas imagens, duas delas mostrando “um homem adulto — identificado por uma testemunha como Markle — ao lado de uma menina menor de idade sem roupas. A terceira imagem mostra uma menina menor de idade sem roupas em um quarto que aparenta pertencer a uma rede de motéis nas Filipinas”.

Markle Sr. deve comparecer a um tribunal em Tampa, na Flórida, nesta sexta-feira.

As suspeitas vieram a público no mês passado, quando uma reportagem do jornal The Sun afirmou que imagens de abuso sexual infantil teriam sido encontradas na antiga residência de Markle nas Filipinas por seu filho, Thomas Markle Jr. Na ocasião, Markle Sr. negou veementemente as acusações ao Daily Mail, classificando-as como “um monte de mentiras”. “Eu jamais poderia fazer o que estão me acusando de fazer. É a pior coisa de que alguém poderia me acusar”, declarou.

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Após a divulgação das denúncias, Meghan afirmou estar “profundamente abalada” com as informações. Segundo ela, uma carta com acusações contra o pai havia sido enviada à Polícia Metropolitana de Londres em 2018 e posteriormente compartilhada com a duquesa. Meghan afirmou que o afastamento do pai e a decisão de impedir o contato dele com os filhos tiveram como único objetivo protegê-los.

“A carta continha acusações preocupantes e perturbadoras contra meu pai, e me garantiram que elas estavam sendo investigadas”, afirmou Meghan.

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O afastamento entre Meghan e o pai começou em 2018, ano em que ele não compareceu ao casamento da filha. Na ocasião, o então príncipe Charles, atual rei Charles III, acompanhou a duquesa até o altar. Thomas Markle nunca conheceu os dois filhos de Meghan com o príncipe Harry. No ano passado, a duquesa enviou uma carta ao pai enquanto ele estava internado para amputar a parte inferior da perna esquerda devido a um coágulo sanguíneo.

“Embora a dimensão do que foi descoberto seja mais repugnante do que alguém poderia imaginar, minha maior esperança é que a Justiça seja plenamente feita e que a prioridade continue sendo a segurança e a proteção de crianças inocentes”, concluiu Meghan.

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Também no mês passado, o FBI afirmou estar ciente das acusações e que prestaria apoio às autoridades das Filipinas, quando necessário. A agência acrescentou que investigaria possíveis violações de leis federais dos Estados Unidos relacionadas ao caso.