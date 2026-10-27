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Cultura

Pai de Lua Blanco presta homenagem à filha uma semana após a morte da atriz: ‘Ela vive!’

Billy Blanco Jr. agradeceu às mensagens de carinho e às orações recebidas após a perda da filha, que morreu aos 39 anos

Por Ana Rita Fernandes 27 out 2026, 14h42 | Atualizado em 27 out 2026, 14h56
Apresentadora Patrícia Abravanel sorrindo, com cabelos castanhos longos e maquiagem leve, vestindo blusa preta e lenço azul. Ao fundo, plateia de mulheres em blusas azuis e cenário azul iluminado
Lua Blanco (@lua_blanco/Instagram)
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Pai de Lua Blanco presta homenagem à filha uma semana após a morte da atriz: ‘Ela vive!’ Priorize VEJA no Google

Billy Blanco Jr. , músico de 56 anos e pai da atriz e cantora Lua Blanco, usou as redes sociais na última segunda-feira, 26, para agradecer as mensagens de apoio recebidas pela família após a morte da filha, aos 39 anos. Uma semana depois da perda, ele afirmou que o carinho dos fãs tem servido de conforto neste momento de luto.

Em uma publicação, Billy falou sobre a quantidade de homenagens e orações que recebeu e disse que, diante de tantas manifestações, é impossível responder a todas.

“Aqui, agradeço, de todo o meu coração quebrado, aos milhares de mensagens de carinho e orações pela partida da minha, da nossa Lua. Impossível responder a tantas! ”, escreveu.

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A morte de Lua Blanco foi anunciada no domingo, 18, pelos irmãos Daniel, Ana Terra e Estrela Blanco, em comunicado assinado pela família. Segundo a nota, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses e passou esse período ao lado de parentes e amigos.

O músico também destacou a emoção de ver o quanto a filha era querida e como ela marcou a vida de tantas pessoas. Ele ainda relembrou a relação de Lua com seus fãs, ressaltando o respeito e o carinho que ela manteve pela legião que a acompanhou ao longo dos anos.

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Ao encerrar a homenagem, Billy agradeceu àqueles que fizeram parte da vida da atriz e levaram alegria aos seus dias. “Um beijo e abraço apertados de esperança! A Lua vive”, concluiu.

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