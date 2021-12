Pai de Britney Spears vai à Justiça cobrar honorários de advogados

Apesar da vitória nos tribunais que colocou fim a uma tutela abusiva de 13 anos, Britney Spears ainda enfrenta problemas decorrentes desse processo. De acordo com a revista americana Variety, o pai da cantora, Jamie Spears, entrou com um pedido na Justiça para que a filha continue arcando com as despesas de seus advogados — pois é: mesmo depois de a conservadoria ter sido encerrada legalmente em novembro deste ano.

“O pagamento imediato dos honorários dos advogados de Jamie é necessário para garantir que a tutela possa ser encerrada de forma rápida e eficiente, permitindo que Britney assuma o controle de sua vida como ela e Jamie desejam”, diz a petição de 27 páginas obtida pela Variety. “Seria contrário à política pública se os anos de dedicação de Jamie para proteger sua filha pudesse sujeitá-lo à falência pessoal e à ruína defendendo reivindicações infundadas”, continua o documento.

Em resposta ao pai da cantora nesta segunda-feira, 20, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, chamou o pedido de “abominação”. Dentre as alegações, Rosengart afirma que Jamie arrecadou muito dinheiro com a conservadoria – segundo o jornal americano The New York Times, uma montanha de dinheiro que soma 6 milhões de dólares. “Britney testemunhou de forma pungente a dor que seu pai lhe causou e isso só contribui para agravar a situação. Isso não é o que um pai que ama sua filha faz”, disse o advogado da cantora em depoimento ao site Page Six.

Vale lembrar que, ao longo de toda a batalha judicial para por fim a tutela, a princesinha do pop teve de arcar com as contas não só de seus advogados, mas também com os honorários dos advogados do pai — que estava contra ela. Segundo a Variety, o defensor de Jamie cobrava cerca de 1 200 dólares por hora. Atualmente, um contador de confiança da cantora está auxiliando nas tarefas relacionado ao espólio da conservadoria.