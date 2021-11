Pai de Britney Spears pede por fim imediato da tutela da filha

O pai da cantora pop Britney Spears, Jamie Spears, pediu por “rescisão imediata” da tutela que presidia desde 2008. A solicitação vem um mês após ele ter sido oficialmente suspenso da função de tutor, assumida de forma temporária pelo contador John Zabel.

Em documentos judiciais, a representação legal de Jamie Spears declarou: “O testemunho recente de Britney, e os pedidos para assumir o controle pessoal de seus bens e propriedade, deixam claro que continuar a tutela é contrário aos seus desejos. Jamie não vê razão para que a tutela continue por qualquer período de tempo e afirma que não tem interesse em sua continuação.” O pedido do pai vem após o afastamento da ex-advogada Vivian Thoreen, em outubro, e a nova representação encabeçada por Alex Weingarten.

O novo advogado afirmou que a solicitação é “incondicional”, não sujeita a “demanda por liberações ou compensações”, e que Jamie “não tinha nada a esconder em relação à administração dos bens de Britney”. Além do pedido por rescisão imediata da tutela, a equipe de Jamie Spears exige transparência total no caso. “Jamie acredita que todos os aspectos do acordo devem ser disponibilizados para exame público – não mais como vazamentos direcionados e desinformações, que resultaram nessa forragem de tabloide”, declarou o advogado.

Essa é mais uma vitória do movimento #FreeBritney, que vem chamado atenção ao longo do ano – inclusive de organizações de direitos humanos e políticos dos Estados Unidos. A próxima audiência do caso, marcada para 9 de novembro, deve determinar o futuro definitivo da tutela. Mês passado, Britney disse estar “muito feliz” com o fim do acordo em vista, mas admitiu que estava “com medo de fazer qualquer coisa, por temer cometer um erro”. Nesta quarta-feira, a cantora pop fez uma publicação explosiva nas redes sociais, que logo foi apagada. Na legenda, dizia estar “sorrindo pela primeira vez em muito tempo” e que sua vida era “um negócio familiar”, inicialmente pensado pela mãe, Lynne.

“O que as pessoas não sabem é que a ideia da tutela veio da minha mãe! Eu nunca terei esses anos de volta… Ela secretamente arruinou a minha vida. Então pegue essa sua atitude de ‘eu não fazia ideia do que estava acontecendo’ e vá se danar. Você sabe exatamente o que fez… Meu pai não é esperto o bastante para pensar numa tutela”, escreveu Britney. Embora o post tenha sido apagado, cópias ainda circulam pela internet.