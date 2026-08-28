Pai de Anitta se revolta com tratamento dado a Lula na Globo

Ler Resumo





Painitto, Mauro Machado, pai de Anitta, detonou a sabatina de Lula na TV Globo. Ele classificou a entrevista como uma série de “armadilhas” e uma “inquisição” que o fez lembrar os interrogatórios da Lava Jato. Apesar das críticas à condução, elogiou a postura do presidente e afirmou que a sabatina acabou sendo positiva para ele.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mauro Machado, pai de Anitta, disparou críticas à condução da sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV Globo, exibida na noite desta quinta-feira, 27. Em um desabafo nas redes sociais, Painitto, como é conhecido, classificou o momento como uma tentativa de criar “armadilhas para o candidato” e afirmou ter mudado sua opinião sobre os dois âncoras responsáveis pela entrevista.

“Sei que são funcionários e cumprem ordens, mas o prazer de destilar toda uma armadilha sobre um presidente ficou escancarado”, escreveu Mauro, comparando a situação com uma eventual entrevista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Se fosse com Trump, ele teria abandonado a entrevista, ofendendo-os, e estaria mandando fechar a emissora”, disparou.

Na sequência, elogiou a postura de Lula diante dos questionamentos. “Com classe e educação, soube fazer de um limão uma limonada. Respondeu e provou com respostas técnicas, todas as armadilhas montadas contra ele”, opinou.

Em outro trecho, Mauro Machado comparou a sabatina aos interrogatórios conduzidos pelo ex-juiz Sergio Moro durante os processos da Lava Jato. “Por alguns minutos eu pensei ser a reapresentação dos interrogatórios de Moro durante o processo que vitimou Lula”, declarou. Para ele, a entrevista representou uma “inquisição montada pelo MP global”. “Foi ridícula e covarde”, escreveu, antes de concluir que a situação acabou tendo um efeito positivo para o presidente: “Foi útil, efeito lindo, foi bom e foi mais engrandecedor que já é”.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade