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Cultura

Pai de Anitta se revolta com tratamento dado a Lula na Globo

Mauro Machado criticou postura durante sabatina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h18 | Atualizado em 28 ago 2026, 10h30
Lula, de chapéu panamá e terno, olha para a direita; ao lado, um homem de óculos e camiseta branca, com expressão séria
Lula e Mauro Machado, pai de Anitta (Instagram/Reprodução)
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Mauro Machado, pai de Anitta, disparou críticas à condução da sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV Globo, exibida na noite desta quinta-feira, 27. Em um desabafo nas redes sociais, Painitto, como é conhecido, classificou o momento como uma tentativa de criar “armadilhas para o candidato” e afirmou ter mudado sua opinião sobre os dois âncoras responsáveis pela entrevista.

“Sei que são funcionários e cumprem ordens, mas o prazer de destilar toda uma armadilha sobre um presidente ficou escancarado”, escreveu Mauro, comparando a situação com uma eventual entrevista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Se fosse com Trump, ele teria abandonado a entrevista, ofendendo-os, e estaria mandando fechar a emissora”, disparou.

Na sequência, elogiou a postura de Lula diante dos questionamentos. “Com classe e educação, soube fazer de um limão uma limonada. Respondeu e provou com respostas técnicas, todas as armadilhas montadas contra ele”, opinou.

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Em outro trecho, Mauro Machado comparou a sabatina aos interrogatórios conduzidos pelo ex-juiz Sergio Moro durante os processos da Lava Jato. “Por alguns minutos eu pensei ser a reapresentação dos interrogatórios de Moro durante o processo que vitimou Lula”, declarou. Para ele, a entrevista representou uma “inquisição montada pelo MP global”. “Foi ridícula e covarde”, escreveu, antes de concluir que a situação acabou tendo um efeito positivo para o presidente: “Foi útil, efeito lindo, foi bom e foi mais engrandecedor que já é”.

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