Pai de Amy Winehouse é condenado após acusar amigos da cantora
Mitch Winehouse alegou que eles venderam secretamente pertences da filha
O pai de Amy Winehouse foi condenado a pagar quase 1 milhão de libras (mais de 6,8 milhões de reais) a amigos dela, após alegar que eles venderam secretamente os pertences da filha. Mitch Winehouse também acumulou pelo menos 950.000 libras (6,5 milhões de reais) em custos legais próprios na tentativa fracassada contra Naomi Parry e Catriona Gourlay.
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Administrador dos bens da filha, ele alegou que as mulheres lucraram com a venda de dezenas de itens em leilões nos EUA em 2021 e 2023, acusando-as de terem “ocultado deliberadamente” a venda. Entre os 155 lotes vendidos estavam sapatilhas de balé ensanguentadas da estrela, um cartão de Adele e Mark Ronson e uma pulseira da Fendi.
A juíza Sarah Clarke KC rejeitou a queixa, concluindo que ele “sabia o tempo todo” da venda pretendida e só depois começou a persegui-los para obter dinheiro de uma “forma agressiva e desagradável”.