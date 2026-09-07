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Cultura

Padre Fábio de Melo reage às críticas por jaqueta usada em show

Religioso também revelou valor da roupa escolhida para apresentação em Franca (SP)

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 13h00 | Atualizado em 7 set 2026, 13h21
Homem barbudo de perfil, usando um casaco de pele sintética branca com capuz, segurando um microfone preto e vermelho, sorrindo levemente. O fundo é escuro com duas barras de luz vermelha horizontais
Padre Fábio de Melo durante show em Franca (SP) (Instagram/Reprodução)
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O padre Fábio de Melo ganhou os holofotes após aparecer no palco do 39º Hallel, festival de música católica realizado em Franca, no interior de São Paulo, no último sábado, 5, usando uma volumosa jaqueta branca de pelúcia. O visual, escolhido para enfrentar a noite fria na região, dividiu opiniões e rendeu comparações com estrelas da música pop.

Entre os comentários, internautas classificaram a produção como um “look de diva pop” e fizeram brincadeiras com o figurino. “Chamaram o Pe. Fábio de Melo de Fabian das Cheias de Charme”, escreveu uma usuária do X, citando a novela da Globo.

Fábio de Melo, porém, não pareceu se incomodar com a repercussão. O religioso compartilhou nas suas redes sociais uma publicação bem-humorada de Evaristo Costa, que comparou a jaqueta a um urso-polar e um cachorro da raça samoieda, com a provocação: “O Ibama autorizou isso? Quem copiou quem?”. Ao repostar o vídeo, o padre brincou: “Volta para o túmulo, encosto”.

Depois, o próprio padre explicou a escolha do casaco e revelou que a peça, adquirida em uma loja virtual famosa, custou cerca de 490 reais. “A jaqueta de urso que despertou inveja no Evaristo Costa também despertou a curiosidade de muita gente de onde eu comprei e se ela é de marca. Não é, não. É uma jaqueta chinesinha, de muita qualidade, não é pesada e usei naquele dia porque coloquei na mala de última hora porque não sabia se Franca estava frio ou quente. Foi ótimo”, disse Fábio de Melo, que ainda compartilhou uma imagem da roupa, exibindo uma cruz na parte traseira.

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