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Cultura

Padre Fábio de Melo fala sobre depressão e confessa: ‘Nunca acordei feliz’

Em entrevista ao ‘Sem Censura’, religioso comentou os desafios da rotina, os efeitos dos medicamentos e a convivência com a doença

Por Ana Rita Fernandes 16 out 2026, 14h09 | Atualizado em 16 out 2026, 14h09
Padre Fabio de Melo -
Padre Fabio de Melo -  (Reprodução/TV Globo)
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Padre Fábio de Melo fala sobre depressão e confessa: ‘Nunca acordei feliz’ Priorize VEJA no Google

O padre Fábio de Melo, 55, falou abertamente sobre a convivência com a depressão crônica e os impactos da doença em sua vida. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, exibido na última quinta-feira, 15, o religioso contou como precisou adaptar a rotina para lidar com sentimentos que o acompanham há anos.

“Desde que eu me entendo por gente, eu nunca acordei feliz”, afirmou. O padre comparou a experiência a uma sombra constante, que permanece mesmo nos momentos positivos. Apesar das dificuldades, ele também relacionou essa característica ao próprio processo criativo.

“Eu posso estar no melhor lugar do mundo, mas não acordo feliz. É meu, é uma sombra que eu levo, e eu acredito que a sombra seja o lado positivo da minha criatividade”, refletiu.

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Durante a entrevista, Fábio de Melo explicou que consegue se sentir animado e fazer planos à noite, mas que, ao acordar, pode experimentar uma mudança significativa de disposição.

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“Tudo aquilo que eu decidi à noite, que eu estava superfeliz, no outro dia eu amanheço arrependido”, contou.

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O padre tornou público o diagnóstico de depressão crônica em 2018. Na época, compartilhou com os seguidores sua luta contra a doença e revelou ter enfrentado uma crise depressiva grave no ano anterior.

Ao relembrar o tratamento, o religioso contou que, quando utilizava muitos medicamentos, aparentava estar bem para as outras pessoas, mas sentia falta de aspectos importantes de sua experiência emocional.

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“Quando eu tomava muitos remédios, eu ficava ótimo para os outros. Já acordava felizinho, não tinha conflitos, mas também não tinha nenhum processo humano em ebulição que me ajudasse a ser quem eu sou. E eu não quero isso”, declarou.

Fábio de Melo afirmou que encontrar a medicação e a dosagem adequadas o ajudou a lidar melhor com a depressão crônica. Apesar dos avanços no tratamento, ele ressaltou que a condição continua impondo desafios à sua rotina.

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