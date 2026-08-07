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Cultura

Pacote gigante: ESPN e Disney+ prometem transmissão de 2 mil jogos de futebol

Com mais de 20 ligas e copas no catálogo, plataformas iniciam nesta sexta-feira, 7, a cobertura do futebol internacional

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 13h27 | Atualizado em 7 ago 2026, 13h45
Um smartphone preto exibe o logotipo azul e branco do Disney+ em sua tela, com um fundo vermelho vibrante mostrando parte do logotipo branco da ESPN
ESPN e Disney+ vão transmitir 2 mil jogos de futebol nesta temporada (Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)
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A temporada 2026/2027 do futebol internacional começa nesta sexta-feira, 7, com uma programação robusta na ESPN e no Disney+. O primeiro jogo será Estoril x Famalicão, pelo Campeonato Português, às 16h15. Ao longo dos próximos meses, as plataformas prometem cerca de 2 000 partidas ao vivo e mais de 3 000 horas de transmissões, distribuídas entre televisão, streaming e plataformas digitais.

O calendário inclui mais de 20 ligas e copas e terá mais de 1.200 partidas apenas entre as cinco principais ligas europeias disponíveis no catálogo. A programação contempla todos os 380 jogos da Premier League e da Serie A, além de 170 partidas do Campeonato Português, 136 da Eredivisie, 136 do Campeonato Turco e 143 da EFL Championship.

Entre as copas nacionais, a temporada terá 80 partidas da FA Cup, 65 da Copa do Rei da Espanha, 63 da Copa da Alemanha e 30 da Carabao Cup, além de todos os jogos da Supercopa da Espanha. O futebol feminino também terá espaço relevante, com os 75 confrontos da Uefa Women’s Champions League. Parte da programação poderá ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, que exibirá uma partida por rodada de algumas das principais competições.

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A programação internacional vai além do futebol europeu. ESPN e Disney+ também terão competições como CONMEBOL Libertadores, Conmebol Sudamericana, Uefa Nations League, Eliminatórias da Eurocopa, Uefa Women’s Nations League e Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Feminina. O portfólio será ampliado ainda com o Campeonato Uruguaio e novas competições organizadas pela CONCACAF.

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A cobertura contará também com correspondentes nos principais centros do futebol mundial. Gustavo Hofman estará em Madri, enquanto André Linares acompanha o futebol em Barcelona. Em Londres, João Castelo Branco e Renato Senise ficarão responsáveis pelas notícias do futebol inglês. Bruno Andrade fará a cobertura do Campeonato Português diretamente de Lisboa, e Conrado Giulietti acompanhará os acontecimentos do futebol nas Américas a partir dos Estados Unidos.

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Com a combinação de ligas nacionais, copas, torneios continentais e competições de seleções, a temporada 2026/2027 amplia a presença do futebol internacional no catálogo da ESPN e do Disney+. O volume de partidas coloca as plataformas entre as opções de maior alcance para quem pretende acompanhar diferentes campeonatos ao longo do calendário europeu e sul-americano.

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