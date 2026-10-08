Pabllo Vittar lança álbum, fala de desafios e se coloca na vanguarda cultural do país

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Pabllo Vittar lança o álbum “Lost in Lust”, com músicas em inglês e espanhol, visando o mercado internacional. Em entrevista, a artista reflete sobre seus 10 anos de carreira, a experiência no VMA e a sonoridade eletrônica do novo trabalho, que mistura influências de pop dos anos 2010 com a essência brasileira.

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Pabllo Vittar tem tido um 2026 para relembrar. Aos 32 anos, a artista comemorou dez anos de carreira, dividiu o Palco Mundo do Rock in Rio com Demi Lovato e foi convidada para o MTV Video Music Awards. Decidida a não perder o embalo positivo, a cantora lançou, em 1º de outubro, seu novo álbum, Lost in Lust, cantado em inglês e espanhol. Em entrevista à coluna GENTE, Pabllo falou sobre a escolha dos idiomas, uma curiosa ação com a 99Food envolvendo o tempo de duração do álbum, as experiências recentes e o balanço de uma década nos palcos. Confira a entrevista abaixo.

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Lost in Lust é um álbum cantado em inglês e espanhol. Por que decidiu produzir nesses dois idiomas? Existe um plano direcionado para o mercado internacional? Esse álbum é um projeto com o foco de levar o meu trabalho para outros públicos, em outros países. Por isso a escolha do inglês e do espanhol. É uma maneira de fazer a minha música chegar a mais pessoas. E em breve vou lançar o short film do Lost In Lust. O lançamento do álbum é mais um passo desse trabalho que está sendo construído ao longo dos últimos anos com o intuito de expandir minha presença no mercado internacional.

Seu último álbum de estúdio, Batidão Tropical Vol. 2, tinha uma relação muito forte com ritmos populares do Norte e do Nordeste. De onde vêm as principais referências sonoras de Lost in Lust? São referências bem diversas, sabe? Enquanto produzia o Lost in Lust estava escutando muito Crystal Castles, SOPHIE, Madonna, A. G. Cook e muitos produtores nacionais que bebem mais do eletrônico, do alternativo. O meu álbum tem muito do pop dos anos 2010, tem trance, electro trash, electro pop. É um álbum eletrônico, mas sem perder a essência brasileira com o forró e o tecnomelody.

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Em que momento você começou a desenvolver o álbum? O Lost in Lust nasceu durante a fase das primeiras apresentações do Club Vittar, meu projeto em que me apresento como DJ. O Club Vittar nasceu em 2025 e tem forte influência no processo de criação do álbum, porque foi nesse período que comecei a pensar na sonoridade e nos produtores que queria comigo nesse trabalho. E a produção do disco começou logo após o carnaval.

Depois do lançamento, quais são os próximos passos? O Lost in Lust é apenas o primeiro passo desta nova fase da minha carreira! Estou muito feliz e empolgada com o que está por vir. O próximo passo é o lançamento do short film do álbum, é a primeira vez na minha carreira que vou lançar um filme para um álbum. Já estou trabalhando no deluxe dele e vai ter uma turnê no próximo ano!

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Você fez sua estreia no VMA no último domingo, 27. O que passou pela sua cabeça ao chegar a um dos principais eventos da música internacional? Quando recebi o convite, não acreditei. Amei viver essa experiência e ver de perto artistas que tanto amo! Vi a performance da Madonna, vi a Charli XCX, a Bebe Rexha. Sentei pertinho da Lisa e a minha vontade era de gritar de tanta felicidade. Foi incrível e fiquei com a sensação de que estou no caminho certo. Aos poucos vou conquistando novos lugares e novos espaços com a minha música. Resultado de um trabalho que vem sendo construído ao longo desses dez anos.

Já são dez anos de carreira. Qual foi o maior desafio com que teve de lidar dentro desse período? Foram muitos desafios. Manter uma carreira musical é algo desafiador, mas hoje sei lidar bem melhor com os desafios que aparecem no caminho e aprendi a priorizar o que realmente busco, sem pressão dos outros, sabe? Já fiz coisas incríveis durante esses dez anos de carreira, mas ainda tenho muitas coisas que quero fazer na música e na minha vida.

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Embora o Brasil tenha uma história de drag queens de destaque, principalmente na televisão, você foi a primeira a romper essa bolha e chegar ao público mainstream. Como entende esse processo? Não cheguei até aqui sozinha, sou fruto de várias artistas incríveis que vieram antes de mim, conquistando importantes espaços na TV, nos teatros, nas pistas de dança, nos palcos das casas noturnas. Romper a bolha e chegar ao mainstream é uma vitória coletiva, não é vitória só minha. Acho incrível ver que hoje no Brasil existe uma cena musical com espaço para tantas drags talentosas. A comunidade LGBTQIAPN+ sempre foi vanguarda quando se fala de arte, né? Mas fico muito feliz de estarmos ocupando cada vez mais espaços.

O álbum tem 29 minutos, e vocês criaram uma ação relacionando essa duração ao tempo médio de entrega do 99Food. Como surgiu essa ideia e como você enxerga essa aproximação entre música e marcas em projetos como esse? A minha parceria com a 99 começou no ano passado e tudo tem acontecido de forma muito natural, temos uma conexão incrível e tudo flui de maneira muito espontânea. Recentemente brincamos com o meme da ‘Pabllo vai passar mal’ e agora fizemos essa parceria com o LOST IN LUST. E foi uma coincidência criativa o disco durar exatamente 29 minutos, o mesmo tempo médio de entrega da 99Food. Quando percebemos essa coincidência, desenvolvemos essa ação com a dica de dar o play no álbum assim que a pessoa fizer o pedido no app, para a comida chegar junto com a última faixa. Foi uma maneira criativa e bem divertida de revelar para os meus fãs uma curiosidade que eles tinham sobre o álbum. Quando uma marca entra em um projeto para agregar entretenimento e conveniência, a conexão com o público fica mais forte.

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