Carlos Cesare, o Pablo de ‘Qual é a Música’, morre aos 60 anos

Carlos José Cesare, um dos intérpretes do personagem Pablo do Qual É a Música?, comandado por Silvio Santos (1930-2024), morreu aos 60 anos, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. A família informou que o óbito aconteceu no domingo, 16, com cerimônias de despedida na tarde de segunda-feira, 17. “Foram constatados congestão e edema pulmonares, e falência cardíaca, provavelmente durante o sono”, diz a nota divulgada pela família.

Na televisão, Cesare fez o dublador Pablo por quatro anos, desde 1986, após a despedida do primeiro intérprete, Augusto Rodríguez. Quando Silvio retomou o programa, no fim da década de 1990, o personagem passou a ser vivido por Felipeh Campos, dupla de Ellen Rocche Longe da TV, Cesare teve carreira circense, apresentando-se como Palhaço Eugênio Garnizé. Com a arte da palhaçaria, se tornou amigo do ator Domingos Montagner (1962-2016).

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