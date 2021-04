Ovo de Dragão comemorativo de Game of Thrones é avaliado em R$ 12 milhões

Em homenagem à Páscoa e ao aniversário de dez anos da estreia de Game of Thrones, a joalheria russa Fabergé, especializada em ovos colecionáveis, criou um exclusivo ovo de dragão inspirado na trama da personagem de Emilia Clarke, Daenerys Targaryen. Avaliada em 1,6 milhão de libras esterlinas (aproximadamente 12,6 milhões de reais na atual cotação), a obra é cravejada de diamantes no exterior e adornada com rubis, safiras e ouro branco no interior.

A criação do “ovo comemorativo” foi tocada pela designer-chefe da Fabergé, Liisa Tallgren, que acompanhou de perto Michele Clapton, figurinista vencedora do Emmy por seu trabalho em Game of Thrones. A ideia da joalheira era narrar a jornada de Daenerys na busca pelo Trono de Ferro através de uma peça de “design intrincado e encantador”.

“Desde o começo, a evolução desse ovo tem sido verdadeiramente poética”, disse Michele Clapton. “O design faz referência à incrível jornada de Daenerys Targaryen, à importância das cores em seus trajes, à paixão por seus dragões e à forma com que ela passava mensagens através das joias que usava. As superfícies da peça remetem à textura dos icônicos ovos de dragão da série.”

Enquanto o exterior é azul, roxo, vermelho e prateado, com detalhes em diamante, o interior é vermelho-rubi e leva um dragão alado. Uma versão em miniatura da coroa que teria sido de Daenerys também recheia o ovo milionário, adornada em pedras provenientes da mina Montepuez de Gemfields, em Moçambique.

De fama internacional, a joalheria Fabergé é reconhecida por seus “ovos preciosos” desde quando o czar russo Alexandre III encomendou um presente de Páscoa para a esposa Maria Feodorovna, em 1885. Depois deste primeiro, vieram mais 49 feitos para a família imperial da Rússia – e uma longa tradição que brilha os olhos de colecionadores até hoje. O ovo de dragão finalizado será revelado mais tarde este ano. Até lá, resta imaginar se Drogon, Viserion e Rhaegal gostariam do irmão diamantado.