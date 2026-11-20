Otoniel flagra Mau Mau e Felipe dançando: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 20/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 159 no ar dia 20, sexta-feira
André desafia Ademir e pergunta se o tio tem algo a ver com a decisão de Dora. Heitor doa o apartamento de Arthur para Adriana. Pedro aceita morar com Adriana e a família no apartamento que era de Arthur. Francesca instiga Rosa a vasculhar o quarto de Diná. Rosa entrega a Iuri o celular de Diná e acredita haver alguma prova no aparelho. Iuri combina com Adriana de levar o celular de Diná para uma pessoa desbloquear. Heitor convida Bruna para sair. Otoniel flagra Mau Mau e Felipe dançando na escola de Dora.