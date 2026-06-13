Otoniel defende Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 13

Capítulo 24 – sábado, 13

Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela. Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir, e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom. Brigitte é retirada da sala do tribunal, a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana e promete não desistir da terapeuta.