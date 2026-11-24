Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa. Mau Mau decide ir para a casa de Adriana, e Elisa apoia o filho. Laurentino fica atônito com a reação de Mirtes ao revelar à mulher que é pai de Tiago. Heitor comenta com Pedro que está interessado em Bruna. Ademir avisa a Pilar que Pedro entrou com um pedido de prestação de contas a favor de Brigitte. Brigitte diz a Nicolau que apoia o plano de vingança de Adriana. Andréa aceita jantar com Tiago. Mirtes alerta Silvana para ficar longe de Laurentino. Pilar e Brigitte brigam. Adriana anuncia a Otoniel que chegou a hora de ter uma conversa definitiva sobre Mau Mau.